Стрельба в Светловодском горсовете: огонь открыл заместитель мэра

Рабочий день в мэрии Светловодска превратился в настоящий боевик с ранеными и эвакуацией. Сегодня в здании исполнительного комитета прозвучали выстрелы, которые вызвали панику среди работников и посетителей.

Стрельба в Кировоградськой области: что известно

Как сообщила Светловодская городская территориальная община, виновником инцидента стал первый заместитель городского главы. Согласно официальному заявлению, Сергей Савич применил оружие непосредственно в административном здании.

— Сегодня в здании городского совета первый заместитель городского главы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане. В результате этих действий были поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей. Один человек получил ранение из травматического оружия. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили в сообщении.

Этому предшествовал напряженный день: по свидетельствам коллег, Сергей Савич вел себя крайне агрессивно и публично угрожал секретарю горсовета Максиму Бакуменко. Что самое интересное — часть своих эмоциональных выпадов чиновник фиксировал в прямых эфирах в собственных соцсетях. Впоследствии эти угрозы переросли в физическое насилие и произошла стрельба в Светловодском городском совете.

Стрельба в Светловодском горсовете: детали от правоохранителей

На место происшествия мгновенно прибыли спецназовцы и медики. Полиция Кировоградской области подтвердила, что между чиновниками возник конфликт, который закончился применением огнестрельного (предварительно травматического) оружия.

Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали, — отмечают в полиции.

Секретарь горсовета Максим Бакуменко в комментарии для Суспільного подчеркнул, что из-за стрельбы в горсовете пришлось срочно эвакуировать весь персонал учреждения. По его словам, ранения получили два человека.

На данный момент инцидент находится под пристальным контролем правоохранительных органов. Полицейские уже задержали стрелка и проводят неотложные следственные действия на месте преступления.

Администрация общины подчеркивает недопустимость подобных действий:

Применение оружия в административном здании, угрозы и создание опасности для людей абсолютно недопустимы.

Ожидается, что в ближайшее время правоохранители дадут окончательную правовую квалификацию действиям, которые совершил Сергей Савич. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а здание мэрии временно остается местом проведения следственных экспериментов.

