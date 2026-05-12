Путешествие с животными в ЕС 2026: новые правила ввоза

С 22 апреля 2026 года в Европейском Союзе начали действовать обновленные требования по некоммерческому перемещению домашних животных из третьих стран, в том числе из Украины.

По-прежнему для пересечения границы животное должно иметь микрочип международного стандарта, действующую вакцинацию против бешенства, подтвержденный тест на титры антител и международный ветеринарный сертификат, выдаваемый Госпродпотребслужбой — подробности читай в материале.

Ввоз животных в ЕС: полный перечень новых правил

Основные изменения в регламентах ЕС касаются именно детализации процедур и борьбы со злоупотреблениями. Теперь в ветеринарном сертификате обязательно должно быть указано имя владельца, даже если животное перевозит другое доверенное лицо.

Сама же передача любимца уполномоченному лицу теперь ограничена жестким временным окном: перемещение должно состояться в течение 5 дней до или после поездки самого владельца. Если этот срок нарушен, поездка будет автоматически считаться коммерческой перевозкой, что влечет за собой совсем другие налоги и правила оформления.

Также к сертификату теперь обязательно прилагается письменная декларация, где четко указано, кто именно сопровождает пушистого путешественника.

Читать по теме Система EES: что стоит знать путешественникам о новых правилах пересечения границы ЕС Как работает биометрический контроль на внешних границах Шенгенской зоны?

Техническое уточнение затронуло и сроки действия анализов. Вместо несколько размытой формулировки 3 месяца, ранее вызывавшей путаницу из-за разного количества дней в месяцах, установлен фиксированный срок: результат теста на титры антител должен быть получен не менее чем за 90 дней до даты выдачи сертификата.

Для владельцев птиц введено еще одно требование — право на место содержания по прибытии, включающее условия обязательной изоляции.

Для тех, кто уже имеет на руках документы, предусмотрен переходный период: для собак, кошек и хорьков сертификаты, выданные до 1 октября 2026 года, будут действовать до 31 марта 2027 года.

Раньше мы писали, какие правила выезда мужчин за границу 2026 — читай в материале. кто может уехать и что нужно знать при пересечении границы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!