Подорож із тваринами до ЄС 2026: нові правила ввезення

З 22 квітня 2026 року в Європейському Союзі почали діяти оновлені вимоги щодо некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн, зокрема й з України.

Як і раніше, для перетину кордону тварина повинна мати мікрочип міжнародного стандарту, діючу вакцинацію проти сказу, підтверджений тест на титри антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається Держпродспоживслужбою — подробиці читай в матеріалі.

Ввезення тварин до ЄС: повний перелік новий правил

Основні зміни в регламентах ЄС стосуються саме деталізації процедур та боротьби зі зловживаннями. Відтепер у ветеринарному сертифікаті обов’язково має бути зазначено ім’я власника, навіть якщо тварину перевозить інша довірена особа.

Сама ж передача улюбленця уповноваженій особі тепер обмежена жорстким часовим вікном: переміщення має відбутися протягом 5 днів до або після подорожі самого власника. Якщо цей термін порушено, поїздка автоматично вважатиметься комерційним перевезенням, що тягне за собою зовсім інші податки та правила оформлення.

Також до сертифіката тепер обов’язково додається письмова декларація, де чітко вказано, хто саме супроводжує пухнастого мандрівника.

Технічне уточнення торкнулося і термінів дії аналізів. Замість дещо розмитої формулювання 3 місяці, яка раніше викликала плутанину через різну кількість днів у місяцях, встановлено фіксований строк: результат тесту на титри антитіл має бути отриманий не менш як за 90 днів до дати видачі сертифіката.

Для власників птахів запроваджено ще одну вимогу — декларацію про місце утримання після прибуття, що включає умови обов’язкової ізоляції.

Для тих, хто вже має на руках документи, передбачено перехідний період: для собак, котів і тхорів сертифікати, видані до 1 жовтня 2026 року, залишатимуться чинними до 31 березня 2027 року.

