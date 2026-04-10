Система EES: що варто знати мандрівникам про нові правила перетину кордону ЄС

Від сьогодні, 10 квітня 2026 року, подорожі до Європи для громадян країн поза межами Європейського Союзу, зокрема й для українців, переходять у повністю цифровий формат. У всіх пунктах пропуску 29 країн Шенгенської зони та асоційованих держав офіційно введена в експлуатацію система в’їзду-виїзду Entry/Exit System — EES.

Це масштабне оновлення покликане замінити застаріле ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на сучасний біометричний контроль, що зробить перетин кордону безпечнішим та ефективнішим.

Система EES: детальний розбір нових правил перетину кордону Шенгенської зони

Головна зміна, яку відчують мандрівники — це повна автоматизація обліку. Відтепер кожен в’їзд та виїзд фіксуватиметься в єдиній цифровій базі. Це означає, що прикордонникам більше не потрібно шукати вільне місце на сторінках вашого паспорта для чергової печатки.

Система автоматично розраховуватиме термін перебування в Шенгенській зоні за правилом 90/180 днів і миттєво виявлятиме порушників візового режиму або осіб, які використовують підроблені документи.

Під час першого перетину кордону після запуску системи процедура вимагатиме трохи більше часу, оскільки кожному мандрівникові необхідно буде пройти разову біометричну реєстрацію. Вона включає:

Сканування обличчя (для всіх категорій громадян);

Зняття відбитків пальців (для дорослих та дітей віком від 12 років);

Внесення даних закордонного паспорта до електронного реєстру.

Ці дані зберігатимуться в базі протягом трьох років. Це означає, що під час наступних поїздок процедура стане значно швидшою, оскільки інформацію не потрібно буде вносити повторно — достатньо буде лише пройти ідентифікацію через спеціальні термінали самообслуговування.

Система EES запроваджена у 25 країнах-членах ЄС (за винятком Кіпру та Ірландії, де зберігаються старі правила), а також у чотирьох асоційованих державах Шенгену: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Нововведення стосуються всіх іноземців, які подорожують з метою короткострокового візиту — будь то туризм, бізнес-поїздка чи відвідування родичів. Водночас існують важливі винятки. Нові правила не поширюються на:

Власників посвідок на проживання (Residence Permit) у країнах ЄС;

Осіб із довгостроковими національними візами;

Громадян країн, що використовують систему, та членів сімей громадян ЄС (за наявності відповідних документів).

Впровадження EES — це не просто зручність, а питання внутрішньої безпеки континенту. Відсутність внутрішнього контролю між країнами Шенгену вимагає залізної дисципліни на зовнішніх межах. Автоматизація дозволить розвантажити прикордонні пункти в майбутньому та мінімізувати людський фактор при перевірці документів.

