ETIAS: коли почне діяти для українців і що зміниться при поїздках до ЄС

Вже другий рік поспіль українці чекають, коли для подорожей до країн ЄС знадобиться новий електронний дозвіл — ETIAS.

Це не віза, а обов’язкова авторизація, яку потрібно оформити онлайн перед поїздкою. Без неї, навіть з біометричним паспортом, перетнути кордон не вдасться.

ETIAS: коли введуть для українців

ETIAS планували ще з 2016 року, але запуск кілька разів переносили через технічні складнощі. Спочатку система мала запрацювати у 2021 році, потім у 2023, 2024, 2025, і от тепер її відкладали знову.

ETIAS тепер має запрацювати в кінці ( у четвертому кварталі) 2026 року, а точну дату оголосять лише за кілька місяців до старту.

Система передбачає перехідний період, який триватиме пів року: у цей час можна буде реєструватися добровільно, а плату за авторизацію почнуть брати вже у 2027 році

Система ETIAS почне діяти у тридцяти європейських державах — в Шенгенській зоні плюс Болгарія, Румунія та Кіпр.

Авторизація діятиме до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, дозволяючи перебувати в ЄС до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Заповнити заявку можна лише онлайн через офіційний сайт або мобільний застосунок. Для цього знадобляться біометричний паспорт, особисті дані, інформація про роботу та освіту, а також плани поїздки.

Більшість заявок оброблятиметься автоматично за кілька хвилин, але інколи процедура може тривати до місяця через додаткові перевірки.

Вартість авторизації становитиме 20 євро. Безкоштовно оформлювати ETIAS зможуть діти до 18 років, особи старші 70 років та члени сімей громадян ЄС.

Туристам радять подбати про ETIAS заздалегідь, особливо у періоди високого попиту на поїздки, і враховувати нові правила при плануванні подорожей до Європи.

