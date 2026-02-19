Що не можна вивозити з України за кордон 2026: перелік продуктів, речей, обмеження на валюту

Якщо ти їдеш з України за кордон, важливо знати правила перевезення продуктів, товарів та валюти. Це допоможе уникнути проблем і штрафів.

Ми розкажемо, що можна брати з собою, а що точно не пропустять через кордон.

Що не можна вивозити з України за кордон 2026: обмеження та заборони на продукти харчування

За законами ЄС заборонено ввозити:

м’ясо та м’ясні продукти;

молоко та молочні вироби;

консерви на основі м’яса.

Тож не варто ризикувати і вивозити з України:

сало в будь-якому вигляді;

ковбаси та інші м’ясні вироби;

молочні продукти — сир, молоко, йогурт, сметану, масло;

свіже м’ясо будь-якого виду;

будь-які консерви, як промислові, так і домашні (тушонка, згущене молоко тощо).

Прямої заборони на перевезення домашніх консервів немає, але рішення завжди приймають митники. Банки з закрутками можуть здатися підозрілими, і їх вивозити з України домашню консервацію.

У країнах ЄС правила суворі: митники мають повне право вилучити заборонені продукти та утилізувати їх на місці.

Що не можна вивозити з України 2026: лікарські засоби

Ліки з наркотичними речовинами суворо контролюються в більшості країн ЄС. Для їх перевезення потрібен спеціальний дозвіл і медичні документи.

Ліки слід брати тільки для особистого користування, зазвичай на термін до 30 днів.

Препарати у вигляді спреїв або рідин потрібно перевозити в оригінальній упаковці і дотримуватися правил ручної поклажі — об’єм рідини не більше 100 мл.

Категорично не можна перевозити через кордон з Україною:

ліки з наркотичними або психотропними речовинами, якщо вони не для медичного використання;

сильнодіючі препарати без рецепта лікаря;

ліки об’ємом більше 500 мл.

Що не можна вивозити за кордон з України 2026: заборонені для вивозу речі

Не можна вивозити з країни:

холодну, пневматичну та вогнепальну зброю з аксесуарами;

вибухові та газові речовини;

токсичні й отруйні речовини;

побутову техніку понад одну одиницю;

мінерали, які є національним надбанням;

рідкісні або зникаючі рослини та тварини;

пам’ятки культури без спеціального дозволу;

техніку з порнографією або неліцензійним ПЗ;

матеріали, що пропагують расизм чи насильство.

За даними Митної служби України, також заборонено вивозити:

зброю та боєприпаси;

сильнодіючі отруйні, радіоактивні та вибухові речовини;

твори мистецтва, культурні та історичні цінності;

анульовані цінні папери;

речі, що порушують права інтелектуальної власності.

Окрім стандартних заборон, не можна вивозити з України контрафактні товари — підробки відомих брендів, приміром, сумок, взуття тощо, а також неліцензійне програмне забезпечення, фільми, музику та піратські аудіо- та відеопродукти (DVD, CD, флешки).

Якщо митники запідозрять, що товар порушує права інтелектуальної власності, його можуть перевірити, конфіскувати і накласти штраф.

Що не можна перевозити через кордон з України без декларування: обмеження на валюту

Не можна вивозити з України без декларування кошти на суму більше 10 000 євро. Якщо сума більша за 10 000 євро, потрібно обов’язково заповнити декларацію.

Також варто бути готовим, що на кордоні можуть попросити документи, що підтверджують походження грошей- наприклад, довідку з банку.

Перевищення ліміту без декларування карається штрафом або конфіскацією коштів.

Джерела: Сustoms.gov.ua, Visitukraine.

