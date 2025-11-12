Що не можна ввозити в Україну з-за кордону: важлива інформація для подорожувальників

Багато українців, повертаючись із країн Європи, не завжди знають, що при перетині кордону потрібно чітко дотримуватися митних правил. Інакше можна отримати штраф або навіть втратити частину речей чи грошей.

Що саме заборонено ввозити в Україну – розповідаємо у матеріалі.

Що не можна ввозити в Україну

За даними порталу Сustoms.gov.ua в Україну заборонено ввозити такі категорії товарів:

Зброю та боєприпаси — без спеціального дозволу.

Наркотики, психотропні речовини та сильнодіючі ліки — якщо немає рецепта або відповідного дозволу.

Небезпечні для здоров’я людей речовини, які можуть викликати отруєння чи інфекційні захворювання.

Рослини й насіння — без фітосанітарного сертифіката.

Тварин — без ветеринарного паспорта, щеплень та мікрочіпа.

Не зареєстровані ветеринарні препарати.

Електровудки та мисливські капкани, інші засоби добування тварин, які заборонені законом.

Культурні цінності — без дозволу Міністерства культури.

Готівку понад 10 000 євро — без письмової митної декларації.

Продукти з ГМО.

Не можна ввозити видавничу продукцію, яка була видана в Росії, Білорусі, на окупованих територіях України.

Друковану продукцію та відеоматеріали, які пропагують війну, дискримінації чи расизм.

Товари, що походять з Російської Федерації.

Клоновані ембріони людини.

Етилований бензин та свинцеві добавки до бензину.

Радіообладнання, яке вказане в числі забороненого до застосування та ввезення на територію України.

Не можна ввозити в Україну товари, що порушують права інтелектуальної власності.

Старі та нові автомобілі, які не відповідають стандарту Євро-6.

Будь-які продукти без сертифіката відповідності.

За незначні порушення митних правил можуть винести попередження або накласти штраф. Відповідальність настає з 16-річного віку.

