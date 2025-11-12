Что нельзя ввозить в Украину из-за границы: важная информация для путешественников

Многие украинцы, возвращаясь из стран Европы, не всегда знают, что при пересечении границы необходимо строго соблюдать таможенные правила. В противном случае можно получить штраф или даже потерять часть вещей или денег.

Что именно запрещено ввозить в Украину — рассказываем в материале.

Что нельзя ввозить в Украину

По данным портала Сustoms.gov.ua , в Украину запрещено ввозить следующие категории товаров:

Оружие и боеприпасы — без специального разрешения.

Наркотики, психотропные вещества и сильнодействующие лекарства — если нет рецепта или соответствующего разрешения.

Опасные для здоровья людей вещества, которые могут вызвать отравление или инфекционные заболевания.

Растения и семена — без фитосанитарного сертификата.

Животных — без ветеринарного паспорта, прививок и микрочипа.

Нерегистрированные ветеринарные препараты.

Электроудочки и охотничьи капканы, а также другие средства добычи животных, запрещённые законом.

Культурные ценности — без разрешения Министерства культуры.

Наличные деньги свыше 10 000 евро — без письменной таможенной декларации.

Продукты с ГМО.

Издательскую продукцию, которая была выпущена в России, Белоруссии или на оккупированных территориях Украины.

Печатную продукцию и видеоматериалы, пропагандирующие войну, дискриминацию или расизм.

Товары, происходящие из Российской Федерации.

Клонированные эмбрионы человека.

Этилованный бензин и свинцовые добавки к бензину.

Радиооборудование, указанное в перечне запрещённого к применению и ввозу на территорию Украины.

Нельзя ввозить в Украину товары, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Старые и новые автомобили, которые не соответствуют стандарту Евро-6.

Любые продукты без сертификата соответствия.

За незначительные нарушения таможенных правил могут вынести предупреждение или наложить штраф. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.

Узнай также, какие лекарства можно перевозить через границу, а какие — нет: перечень разрешённых и запрещённых препаратов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!