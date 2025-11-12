Что нельзя ввозить в Украину из-за границы: важная информация для путешественников

Многие украинцы, возвращаясь из стран Европы, не всегда знают, что при пересечении границы необходимо строго соблюдать таможенные правила. В противном случае можно получить штраф или даже потерять часть вещей или денег.
Что именно запрещено ввозить в Украину — рассказываем в материале.
Что нельзя ввозить в Украину
По данным портала Сustoms.gov.ua , в Украину запрещено ввозить следующие категории товаров:
- Оружие и боеприпасы — без специального разрешения.
- Наркотики, психотропные вещества и сильнодействующие лекарства — если нет рецепта или соответствующего разрешения.
- Опасные для здоровья людей вещества, которые могут вызвать отравление или инфекционные заболевания.
- Растения и семена — без фитосанитарного сертификата.
- Животных — без ветеринарного паспорта, прививок и микрочипа.
- Нерегистрированные ветеринарные препараты.
- Электроудочки и охотничьи капканы, а также другие средства добычи животных, запрещённые законом.
- Культурные ценности — без разрешения Министерства культуры.
- Наличные деньги свыше 10 000 евро — без письменной таможенной декларации.
- Продукты с ГМО.
- Издательскую продукцию, которая была выпущена в России, Белоруссии или на оккупированных территориях Украины.
- Печатную продукцию и видеоматериалы, пропагандирующие войну, дискриминацию или расизм.
- Товары, происходящие из Российской Федерации.
- Клонированные эмбрионы человека.
- Этилованный бензин и свинцовые добавки к бензину.
- Радиооборудование, указанное в перечне запрещённого к применению и ввозу на территорию Украины.
- Нельзя ввозить в Украину товары, нарушающие права интеллектуальной собственности.
- Старые и новые автомобили, которые не соответствуют стандарту Евро-6.
- Любые продукты без сертификата соответствия.
За незначительные нарушения таможенных правил могут вынести предупреждение или наложить штраф. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.
