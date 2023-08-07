Чтобы на таможне не забрали. Что можно перевозить через границу — подробные списки дозволенного и запрещенного

Украинцы сейчас путешествуют железной дорогой или автобусами, собственными авто через границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Кто-то едет навещать родных, кто-то на лечение, а кто-то перебрался за границу и ездит по делам в Украину.

Важным вопросом является таможенный контроль, ведь многие вещи перевозить запрещено, на что-то нужны документы, а на какие-то вещи есть ограничения. В нашем материале мы подробно расскажем, что можно перевозить через границу — количество пищи, лекарств, денег и личных вещей.

Что можно перевозить через границу: количество пищи, лекарств, денег

Чаще всего украинцы пересекают границу с Польшей, поэтому с нее начнем. Запрещено завозить в Польшу мясную и молочную продукцию, сало, консервы, оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.

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Личные вещи, сумма которых не превышает €300 на взрослого и €150 на ребенка, можно провозить без ограничений. Наличные — до $10 тыс.

Количество продуктов, которые можно везти в Польшу:

Сигареты и стики — две пачки, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г, жидкости для электронных сигарет — до 10 мл.

Алкоголь —5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

Овощи, фрукты — 5 кг.

Мед — 2 кг.

Кофе — 0,5 кг.

Медикаменты — на седативные препараты и сильное лекарство требуется рецепт.

Техника — по единице (телефон, ноутбук и подобное).

Детское питание — до 2 кг.

Морепродукты и рыба — до 5 кг.

Бутерброды и другие продукты для потребления в дороге — без ограничений.

Торты, выпечка, конфеты — до 2 кг.

Питание для собак и кошек (если ты пересекаешь границу с ними) — до 2 кг.

Отметим, в Польше проводят тщательный многоэтапный контроль — рентгенная установка, а также собаки, которые нюхают вещи. Пограничники могут проверить твои чемоданы и изъять то, что не подлежит ввозу.

Если провозить больше, чем можно, тебя могут оштрафовать. Штрафы начинаются с €50.

Что можно перевозить через границу со Словакией

Запрещены для ввоза в Словакию следующие продукты: мясные и молочные продукты, сало, шоколад и конфеты, консервы и колбасы, семена, растения, фрукты, лотерейные билеты, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.

Можно ввозить в Словакию следующие продукты:

Кофе — 0,5 кг.

0,5 кг. Чай — до 100 г.

до 100 г. Детское питание — до 2 кг.

до 2 кг. Алкоголь — 5 л пива, 2 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

5 л пива, 2 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) 2 л. Сигареты и стики — две пачки, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г, жидкости для электронных сигарет — до 10 мл.

две пачки, электронные сигареты 2 шт., сигары 10 шт., табак 50 г, жидкости для электронных сигарет до 10 мл. Продукты с длительным сроком хранения для личного потребления.

На лекарства и бытовую технику действуют те же правила, что и с Польшей.

Правила изъятий одинаковы с Польшей — пограничники могут налагать штрафы, изымать запрещенное к перевозке и осматривать личные вещи.

Что можно везти через границу с Венгрией

Запрещено ко ввозу: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.

Перевозить через границу с Венгрией можно:

Алкоголь — 5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) 2 л. Сигареты и стики — две пачки, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г, жидкости для электронных сигарет — до 10 мл.

две пачки, электронные сигареты 2 шт., сигары 10 шт., табак 50 г, жидкости для электронных сигарет до 10 мл. Кофе — 0,5 кг.

0,5 кг. Чай — до 100 г.

до 100 г. Детское питание — до 5 кг.

до 5 кг. Крупы — до 5 кг.

до 5 кг. Продукты для собственного потребления с длительным сроком хранения — до €300.

На лекарства и бытовую технику действуют те же правила, что и с Польшей.

Что можно перевозить через границу с Румынией

Запрещено ввозить: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, саженцы, хвойная кора и бамбук, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.

Завозить в Румынию можно следующие вещи и продукты:

Продукты для собственного потребления с длительным сроком хранения.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) 2 л. Сигареты и стики — две пачки, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г, жидкости для электронных сигарет — до 10 мл.

две пачки, электронные сигареты 2 шт., сигары 10 шт., табак 50 г, жидкости для электронных сигарет до 10 мл. Кофе — 0,5 кг.

0,5 кг. Чай — до 100 г.

до 100 г. Детское питание — до 2 кг.

до 2 кг. Мед — 2 кг.

2 кг. Медикаменты — на седативные препараты и сильное лекарство требуется рецепт.

на седативные препараты и сильное лекарство требуется рецепт. Техника — по единице (телефон, ноутбук и подобное).

Таможенные правила перевозок с Молдовой

Запрещено ввозить: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, саженцы, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.

Можно завозить на территорию Молдовы:

Вещи личного использования.

Продукты для собственного потребления с длительным сроком хранения.

Сигареты и стики — блок (10 пачек), электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г, жидкости для электронных сигарет — до 10 мл.

блок (10 пачек), электронные сигареты 2 шт., сигары 10 шт., табак 50 г, жидкости для электронных сигарет до 10 мл. Алкоголь — 5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

5 л пива, 1 л крепких напитков (более 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) 2 л. Кожаные изделия — три единицы на человека, меховые изделия — единица на человека.

три единицы на человека, меховые изделия единица на человека. Ювелирные изделия — до 5 единиц на человека.

до 5 единиц на человека. Личное имущество стоимостью до 300 евро.

Медикаменты — на седативные препараты и сильное лекарство требуется рецепт.

на седативные препараты и сильное лекарство требуется рецепт. Техника — по единице (телефон, ноутбук и другие).

Раньше мы рассказывали, для чего и как оформить страхование перед путешествием за границу.

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