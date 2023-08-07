Чтобы на таможне не забрали. Что можно перевозить через границу — подробные списки дозволенного и запрещенного

Украинцы сейчас путешествуют железной дорогой или автобусами, собственными авто через границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Кто-то едет навещать родных, кто-то на лечение, а кто-то перебрался за границу и ездит по делам в Украину.
Важным вопросом является таможенный контроль, ведь многие вещи перевозить запрещено, на что-то нужны документы, а на какие-то вещи есть ограничения. В нашем материале мы подробно расскажем, что можно перевозить через границу — количество пищи, лекарств, денег и личных вещей.
Чаще всего украинцы пересекают границу с Польшей, поэтому с нее начнем. Запрещено завозить в Польшу мясную и молочную продукцию, сало, консервы, оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.
Личные вещи, сумма которых не превышает €300 на взрослого и €150 на ребенка, можно провозить без ограничений. Наличные — до $10 тыс.
Количество продуктов, которые можно везти в Польшу:
Отметим, в Польше проводят тщательный многоэтапный контроль — рентгенная установка, а также собаки, которые нюхают вещи. Пограничники могут проверить твои чемоданы и изъять то, что не подлежит ввозу.
Если провозить больше, чем можно, тебя могут оштрафовать. Штрафы начинаются с €50.
Фото: Pexels
Запрещены для ввоза в Словакию следующие продукты: мясные и молочные продукты, сало, шоколад и конфеты, консервы и колбасы, семена, растения, фрукты, лотерейные билеты, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.
Можно ввозить в Словакию следующие продукты:
На лекарства и бытовую технику действуют те же правила, что и с Польшей.
Правила изъятий одинаковы с Польшей — пограничники могут налагать штрафы, изымать запрещенное к перевозке и осматривать личные вещи.
Запрещено ко ввозу: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.
Перевозить через границу с Венгрией можно:
Запрещено ввозить: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, саженцы, хвойная кора и бамбук, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.
Завозить в Румынию можно следующие вещи и продукты:
Запрещено ввозить: мясные и молочные продукты, сало, консервы и колбасы, семена, растения, саженцы, а также оружие, химические и токсичные продукты, порнографические материалы.
Можно завозить на территорию Молдовы:
Раньше мы рассказывали, для чего и как оформить страхование перед путешествием за границу.
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