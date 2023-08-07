Путешествия и вдохновение

Чтобы на таможне не забрали. Что можно перевозить через границу — подробные списки дозволенного и запрещенного

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 августа 2023, 12:37
Що можна перевозити через кордон: кількість їжі, ліків, грошей
Фото: Pexels

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