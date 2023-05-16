Путешествуй безопасно: как оформить страховку для выезда за границу

Поездки в другую страну не всегда могут проходить по плану, поэтому, кроме вещей, стоит задуматься и об оформлении страховки для выезда за границу.

Прежде чем решить, нужна тебе страховка или нет, следует задуматься о последствиях ее отсутствия. Когда, находясь за границей, тебе может понадобиться медицинская или финансовая помощь.

Отсутствие страхового полиса за границей может обернуться роковыми последствиями. Страхование сможет предотвратить лишние хлопоты и финансовые расходы.

Как оформить страховку для выезда за границу

Полис туристического страхования — это гарантия защиты твоей безопасности во время путешествия в случае возникновения непредвиденной ситуации.

В случае, если ты оформлял(-а) путешествие через туристическую компанию, страхование осуществляется именно ею. Но если поездку ты организовываешь самостоятельно, то необходимо самому(-ой) позаботиться об оформлении страхового полиса.

Страховой полис нужно оформить до начала поездки во избежание дополнительных неудобств при пересечении границы.

Оформить страховку для выезда за границу можно, обратившись непосредственно к страховщику или в туристическое агентство.

Для оформления понадобятся данные загранпаспорта, а также информация о путешествии: направление, сроки, а также цель поездки.

Оформить полис можно также онлайн в виде электронного документа. Электронный полис имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный. Помочь при оформлении могут страховые компании, туристические агентства, а также разные банки.

Что входит в страховку для выезда за границу

Туристическая страховка включает в себя различные услуги, в зависимости от выбранного пакета: медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование расходов в случае потери багажа и документов, страхование расходов на получение юридической помощи.

При выборе наиболее выгодного страхования необходимо детально изучить имеющиеся предложения и учесть:

возраст туриста (стандартный тариф рассчитан для людей трудоспособного возраста, для детей и старшего поколения страховой полис будет стоить дороже);

наличие или отсутствие франшизы (полис без франшизы дороже);

условия договора (больше услуг — дороже цена);

страну поездки (например, поездки в экзотические страны требуют больше услуг для страхового полиса);

длительность (т.е. срок действия полиса);

цель поездки.

От выбранных вариантов зависит не только размер страхового взноса, но и размер выплат по страхованию.

Однако страхование нужно не только за границей, часто оно поможет и дома. Ранее Вікна объясняли, как оформить страховку на авто и какие документы нужны.