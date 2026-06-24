Штрафы для уклонистов 2026: полный список санкций и суммы выплат

Сегодня быть вне системы воинского учета становится не просто сложно, но и финансово изнурительно. Государство активно наполняет реестр Оберіг, и каждый, кто вовремя не обновил данные, автоматически попадает в категорию лиц в розыске.

Это создает огромные проблемы: от невозможности официально трудоустроиться до блокировки бронирования на критически важных предприятиях. Пока одни пытаются найти лазейки, другие изучают новые штрафы для уклонистов, которые уже начали действовать по всей стране.

Сколько будет стоить игнорирование закона о штрафах для уклонистов

Ситуация с наказаниями за нарушение правил мобилизации значительно ужесточилась. Если раньше санкции были скорее символическими, то сейчас закон о штрафах для уклонистов предусматривает суммы, которые существенно бьют по карману. На сегодняшний день обычному гражданину за неявку в ТЦК или отказ от прохождения ВЛК придется выложить от 17 000 до 25 500 гривен.

В соответствии с ч. 2 ст. 210-1 КУоАП должностным лицам и руководителям компаний за нарушение правил ведения учета грозят еще большие взыскания — до 59 000 гривен. Если такую сумму не оплатить в течение 15 дней, исполнительная служба удвоит ее автоматически.

Штрафы для уклонистов 2026: сколько

Недавно Верховная Рада пошла на определенный компромисс, приняв резонансный законопроект о штрафах для уклонистов под номером 12093. Основная идея документа — дать людям шанс легализоваться с меньшими потерями. Если военнообязанный сам инициирует процесс через приложение Резерв+, он может рассчитывать на скидку 50%.

Это означает, что вместо 17 тысяч можно будет официально закрыть долг за 8500 гривен. Такой шаг направлен на тех, кто до сих пор боится идти в ТЦК из-за потенциально высоких штрафов уклонистам, но хочет иметь чистую историю в базах данных.

Многие ошибочно считают, что наказание грозит только за игнорирование повестки на отправку. На самом деле штрафы уклонистам от мобилизации выписывают за целый ряд нарушений:

1. Неявка по любой повестке для уточнения данных.

2. Отказ проходить медицинский осмотр или ВЛК.

3. Утеря или преднамеренная порча военного билета или приписного.

4. Игнорирование требования стать на учет (это касается и 17-летних юношей, и женщин-медиков).

5. Изменение места жительства или работы без уведомления территориального центра.

Такая системность приводит к тому, что штрафы уклонистов могут накапливаться. Поскольку законодательство не ограничивает количество санкций за разные нарушения, общая сумма выплат за несколько месяцев игнорирования правил может стать неподъемной.

Как полиция разыскивает нарушителей и взыскивает штрафы для уклонистов от мобилизации

В Министерстве обороны Украины отмечают, что механизм привлечения к ответственности стал почти автоматическим. Если человек игнорирует обязанности, ТЦК передает данные в Нацполицию. Правоохранители имеют право не просто выписать протокол, но и задержать лицо для доставки в ближайший центр комплектования. Кроме того, штрафы для уклонистов от мобилизации теперь отображаются в Дії.

Проверить, не висит ли на вас долг, можно через Единый реестр должников или Опендатабот. Худший сценарий — узнать о санкциях в момент, когда банковская карта уже заблокирована исполнительной службой. Важно помнить, что уплата денег не снимает обязанности явиться в ТЦК. Это лишь административная плата за совершенное нарушение, а не откуп от службы.

Этот материал подготовлен для информирования об актуальных изменениях в законодательстве. Учитывая скорость обновления правил, рекомендуем регулярно проверять статус своих данных в цифровых сервисах.

Ранее мы рассказывали, почему не обновляется Резерв+ — читай в материале, в чем могут быть основные проблемы.

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