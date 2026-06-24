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Штрафы для уклонистов 2026: полный список санкций и суммы выплат

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июня 2026, 16:00 3 мин.
Штрафы уклоняющимся: за что могут наказать
Фото Pexels

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