Медосмотр до 1 сентября: каких врачей нужно пройти школьникам в 2026 году

Приближение осени для многих родителей означает начало ежегодного марафона по подготовке ребенка к учебе. Помимо покупки тетрадей и формы, одним из важнейших этапов является медицинский осмотр к 1 сентября.

Чтобы получить необходимые справки вовремя и без лишнего стресса, стоит заранее разобраться, какой осмотр нужен перед школой и как организовать этот процесс в 2026 году.

Какой осмотр нужен перед школой и какие врачи входят в справку 086-0

По актуальным правилам Центра общественного здоровья Украины, процедура значительно упрощена. Основной медицинский осмотр к школе проводят всего два специалиста:

Семейный врач или педиатр (с которым подписана декларация). Врач-стоматолог.

Именно педиатр координирует весь медосмотр перед учебой. Он проводит общий осмотр, оценивает рост, массу тела, осанку, остроту зрения и слуха. Только при наличии показаний врач может выписать направление к хирургу, офтальмологу или другим узким специалистам.

Отвечая на частый вопрос родителей, какие врачи входят в справку 086-0, отметим: базовое заключение дает именно ваш терапевт на основе общих показателей.

Медосмотр в школу: какие врачи проводят обследование и какие анализы нужны

Разбирая вопрос, медосмотр в школу какие врачи и исследования являются обязательными, не стоит забывать о лабораторной диагностике. Помимо визита к педиатру, ребенку необходимо сдать:

Общие анализы крови и мочи;

Анализ кала на гельминты;

Для будущих первоклассников — анализ крови на сахар.

Если вы готовитесь к переходу в другой класс в том же учебном заведении, повторный расширенный медицинский осмотр в школу не является обязательным — достаточно планового визита к семейному врачу.

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Форма 086 1-0 в школу: какие врачи и прививки обязательны

Еще один популярный вопрос родителей — форма 086 1-0 в школу какие врачи должны поставить свою подпись и нужны ли прививки. На самом деле эта форма является заключением педиатра об общем состоянии здоровья.

Однако она неразрывно связана с наличием всех необходимых вакцинаций согласно Календарю профилактических прививок.

Медицинский осмотр для школьников обязательно включает проверку вакцинации против:

Дифтерии и столбняка (ревакцинация в 6 и 16 лет);

Полиомиелита (в 6 лет);

КПК (корь, паротит, краснуха — вторая доза в 6 лет).

Совет родителям: если график прививок нарушен, этот медицинский осмотр к школе — идеальное время, чтобы наверстать упущенное.

Спрашивай у врача о комбинированных вакцинах, которые позволяют защитить ребенка от нескольких болезней за один укол.

Как получить заключение и завершить медицинский осмотр для школьников

После прохождения всех этапов врач выдает заполненную форму 086/о. В ней указывается не только диагноз (или его отсутствие), но и группа для занятий физкультурой, а также другие рекомендации по режиму питания или физической активности.

Не откладывай медицинский осмотр к 1 сентября на последнюю неделю лета. Позаботьтесь о спокойном начале учебного года для своего ребенка уже сегодня!

Детальнее об обязательных прививках мы рассказывали ранее.

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