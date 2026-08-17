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Медосмотр до 1 сентября: каких врачей нужно пройти школьникам в 2026 году

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 августа 2026, 13:00 3 мин.
Медицинское освидетельствование до 1 сентября: какие врачи нужны
Фото Pexels

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