Любовь в Охматдете: донорская акция завершилась предложением руки и сердца

В Центре службы крови НДСБ Охматдет привыкли ко многому: к очередям из героев-доноров, к детскому смеху и напряженным медицинским будням. Однако на днях больничные стены стали свидетелями события, которое больше напоминало финал романтического фильма.

Донация крови, которая должна была стать просто добрым делом ко дню рождения, внезапно превратилась в рождение новой семьи.

Любовь, начавшаяся с проигранного желания

История Ростислава и Аниты началась пять лет назад на шумной студенческой вечеринке. Тогда судьба (или просто азарт) решила всё за них: парень проиграл девушке желание на дне рождения общего друга. Ценой проигрыша стало первое свидание, которое переросло в годы счастливых отношений.

Пройдя вместе путь от университетских скамей до взрослой жизни, пара научилась поддерживать друг друга во всем. Поэтому, когда Аните исполнилось 23 года, она решила отметить этот день не стандартным застольем, а спасением чьей-то жизни.

Читать по теме Можно не всем: кто может быть донором крови в Украине Кто может стать донором крови: читай обьяснение в материале.

Подарок, которого не ожидала именинница

Девушка впервые пришла в Охматдет, чтобы стать донором. Пока она находилась в зале донации, сосредоточенная на процедуре, ее возлюбленный готовил свой главный сюрприз. Ростислав решил: момент, когда человек отдает частичку себя ради других, — лучшее время, чтобы предложить разделить жизнь на двоих.

Как только процедура завершилась, в дверях кабинета появился Ростислав с огромным букетом цветов. Прямо среди медицинского оборудования и под удивленные взгляды персонала парень опустился на одно колено.

Для Аниты этот момент стал полной неожиданностью. Эмоции взяли верх, и на предложение руки и сердца она ответила уверенным да. Зал донации взорвался аплодисментами — в этот день здесь не только спасали жизни, но и создавали новую историю любви.

Команда Центра службы крови отмечает, что праздновать дни рождения или другие важные даты донацией уже становится доброй традицией для их посетителей. Однако такое романтическое предложение стало особенным моментом для всего персонала.

— Спасибо, что решили начать новый этап своей жизни с помощи нашим маленьким пациентам. Пусть ваша совместная жизнь будет такой же светлой, как и ваша инициатива быть донорами, — поздравили молодоженов в Охматдете.

Эта история в очередной раз доказывает: для настоящих чувств не нужны рестораны или пафосные декорации. Достаточно лишь искреннего желания творить добро и человека, с которым хочется пройти этот путь до конца.

Ранее мы рассказывали, что такое посмертное донорство и как оно помогает спасти чью-то жизнь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!