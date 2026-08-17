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Любовь в Охматдете: донорская акция завершилась предложением руки и сердца

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 августа 2026, 12:00 3 мин.
Предложение в Охматдете: как донация крови завершилась помолвкой
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