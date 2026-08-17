Кохання в Охматдиті: донорська акція завершилася пропозицією руки та серця

У Центрі служби крові НДСЛ Охматдит звикли до всього: до черг героїв-донорів, до дитячого сміху та складних медичних буднів.

Проте днями лікарняні стіни стали свідками події, яка більше нагадувала фінал романтичного фільму. Донація крові, яка мала бути просто доброю справою до дня народження, раптово перетворилася на початок нової родини.

Кохання, що почалося з програного бажання

Історія Ростислава та Аніти розпочалася п’ять років тому на галасливій студентській вечірці. Тоді доля (або просто азарт) вирішила все за них: хлопець програв дівчині бажання на дні народження спільного друга. Ціною програшу стало перше побачення, яке затягнулося на роки щасливих стосунків.

Пройшовши разом шлях від університетських лав до дорослого життя, пара навчилася підтримувати одне одного у всьому. Тож коли Аніті виповнилося 23, вона вирішила відсвяткувати цей день не стандартним застіллям, а порятунком чийогось життя.

Подарунок, якого не очікувала іменинниця

Дівчина вперше прийшла до Охматдиту, щоб стати доноркою. Поки вона перебувала в залі донації, зосереджена на процедурі, її коханий готував свій головний сюрприз. Ростислав вирішив: момент, коли людина віддає частинку себе заради інших, — найкращий час, щоб запропонувати їй розділити життя на двох.

Щойно процедура завершилася, у дверях кабінету з’явився Ростислав із величезним букетом квітів. Прямо серед медичного обладнання та під здивовані погляди персоналу хлопець став на одне коліно.

Для Аніти цей момент став повною несподіванкою. Емоції взяли гору, і на пропозицію руки та серця вона відповіла впевненим так. Зал донації вибухнув оплесками — цього дня тут не лише рятували життя, а й створювали нову історію кохання.

Команда Центру служби крові зазначає, що святкувати дні народження або інші важливі дати донацією вже стає доброю традицією для їхніх відвідувачів. Проте таке романтичне освідчення стало особливим моментом для всього персоналу.

— Дякуємо, що вирішили розпочати новий етап свого життя з допомоги нашим маленьким пацієнтам. Нехай ваше спільне життя буде таким же світлим, як і ваша ініціатива бути донорами, — привітали молодят в Охматдиті.

Ця історія вкотре доводить: для справжніх почуттів не потрібні ресторани чи пафосні декорації. Достатньо лише щирого бажання робити добро та людини, з якою хочеться пройти цей шлях до кінця.

Раніше ми розповідали, що таке посмертне донорство та як врятувати чиєсь життя.

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