Можна не всім: хто може бути донором крові в Україні

Свідомою позицією українців нині є розуміння та ініціатива у здачі крові. Якщо у мирний час ця кров могла знадобитися хворим чи постраждалим, то нині донорської крові потребують і військові. Та часто виникає запитання: чи можу я стати донором крові та чи є якісь протипокази?

Ми зібрали всю необхідну інформацію, а саме: хто може стати донором крові, чи існують протипокази та з якого віку можна здавати власну кров.

Хто може бути донором крові

Благодійний проект Донор.UA каже, що донорами крові в Україні можуть бути здорові люди, що не мають протипоказань для здачі крові, віком від 18 років і вагою від 50 кг.

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Важливо, що у деяких центрах збору донорської крові приймають кров людей, вага яких сягає 55-60 кг.

Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Протипоказання до здачі крові мають люди, що страждають на хронічні захворювання. Протипокази поділяють на тимчасові та абсолютні. Тимчасові протипоказання стосуються людей, які протягом останніх тижнів мали інфекційне захворювання, або хворіли на інші віруси.

Не можуть бути донорами крові ті, хто має абсолютні протипокази до цього. Серед усіх:

серцево-судинні захворювання;

захворювання ЦНС;

патологічна схильність до кровотеч;

шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання чи захворювання дихальної системи;

цукровий діабет;

інфекційні хвороби типу гепатиту, злоякісних хвороб, ВІЛ.

Де можна здати кров

Здати кров можна у зручному для тебе центрі крові.

З початком повномасштабного вторгнення адреси центрів донорства крові було вилучено із відкритих джерел. Тож ти можеш дізнатися адресу такого центру у своєму особистому кабінеті донора.

Якщо тебе цікавлять деталі, що стосуються донорства та переливання крові, можеш прочитати наш інший матеріал, де ми запитали експертку все, що могло тебе цікавити.

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