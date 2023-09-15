Здоров'я та краса

Можна не всім: хто може бути донором крові в Україні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 16:45
Хто може стати донором крові
Фото: Pexels

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