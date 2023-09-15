Можно не всем: кто может быть донором крови в Украине

Сознательной позицией украинцев сейчас есть понимание и инициатива в сдаче крови. Если в мирное время эта кровь могла понадобиться больным или пострадавшим, то в настоящее время в донорской крови нуждаются и военные. Но часто возникает вопрос: могу ли я стать донором крови и есть ли какие-нибудь противопоказания?

Мы собрали всю необходимую информацию, а именно: кто может стать донором крови, есть ли противопоказания и с какого возраста можно сдавать собственную кровь.

Кто может быть донором крови

Благотворительный проект Донор.UA говорит, что донорами крови в Украине могут быть здоровые люди, не имеющие противопоказаний для сдачи крови в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

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Важно, что в некоторых центрах сбора донорской крови принимают кровь людей, вес которых достигает 55-60 кг.

Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Противопоказания к сдаче крови имеют люди, страдающие хроническими заболеваниями. Противопоказания делят на временные и абсолютные. Временные противопоказания касаются людей, которые в течение последних недель имели инфекционное заболевание или болели другими вирусами.

Не могут быть донорами крови те, у кого есть абсолютные противопоказания к этому. Среди всех:

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевание ЦНС;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;

сахарный диабет;

инфекционные заболевания типа гепатита, злокачественных заболеваний, ВИЧ.

Где можно сдать кровь

Сдать кровь можно в удобном для тебя центре крови.

С началом полномасштабного вторжения адреса центров донорства крови были изъяты из открытых источников. Так что ты можешь узнать адрес такого центра в своем личном кабинете донора.

Если тебя интересуют детали, касающиеся донорства и переливания крови, можешь прочесть наш другой материал, где мы спросили эксперта все, что могло тебя интересовать.

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