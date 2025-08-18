Дари самое ценное: в Украине стартует всеукраинская кампания донорства крови

24 августа, в День Независимости Украины, национальный телемарафон Єдині новини совместно с Украинским центром трансплант-координации начинает масштабную социальную кампанию.

Ее цель простая и в то же время жизненно важная — призвать украинцев сдавать кровь и помогать тем, кто сейчас больше всего в этом нуждается.

Национальная кампания донорства крови: почему сейчас

Украина уже более трех лет ведет полномасштабную войну. Наши защитники ежедневно отдают свою кровь и жизнь за свободу и независимость.

Но донорская кровь нужна не только на фронте. Каждый день мирные украинцы получают ранения в результате российских атак, и шанс выжить для многих из них зависит от своевременной донации.

Летний период — особенно сложное время для донорских центров. Многие люди в отпуске, и количество желающих сдать кровь существенно уменьшается. В то же время потребность не исчезает ни на день. Каждая донация может спасти жизнь сразу нескольким людям.

Главный посыл кампании

Специально для кампании подготовили видеоролик с призывом к донорству.

Его главные слова звучат так:

Они проливают свою кровь, защищая нас и нашу независимость.

А мы делимся своей кровью, чтобы помочь защитникам и всем, кто пострадал от этой войны.

Ко Дню независимости Украины — сдайте кровь.

Подарите самое ценное тем, кто сражается за самое дорогое.

Сдать кровь может практически каждый здоровый взрослый. Чтобы найти ближайший пункт донации, достаточно зайти на сайт Українського центру трансплант-координації или воспользоваться интерактивной картой центров приема крови.

Донорство — это простой и одновременно один из самых ценных способов поддержать тех, кто защищает страну, и спасти жизни мирных людей.

