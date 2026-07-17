Ракетный удар по Одессе: двое погибших, среди раненых — дети

В ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще десять получили ранения, среди них есть дети. Также повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС и начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Ракетный удар по Одессе: двое погибших, среди пострадавших — дети

По предварительным данным, одна из погибших — женщина, которая в момент удара гуляла в парке вместе с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ракета попала в район жилой застройки. В результате удара повреждены трехэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

По состоянию на 08:00 по информации областных властей, количество пострадавших возросло до 10 человек. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители, которые документируют последствия очередного военного преступления России.

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Россия атаковала и Одесский район: разрушено СТО и сгорели автомобили

Помимо удара по Одессе, ночью под обстрел попал и Одесский район. Там в результате атаки разрушено здание станции технического обслуживания. После попадания возник масштабный пожар, также сгорели автомобили, припаркованные рядом. По предварительной информации, в этом случае обошлось без погибших и пострадавших.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Хаджибейском районе повреждены как минимум 11 жилых домов. Коммунальные службы и благотворительные организации с первых минут после атаки помогают местным жителям ликвидировать последствия обстрела.

Власти в очередной раз призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае объявления опасности необходимо немедленно пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до официального сообщения об отбое.

Главное фото: Одесская ОВА.

Напомним, ночью 2 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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