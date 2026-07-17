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Ракетный удар по Одессе: двое погибших, среди раненых — дети

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июля 2026, 10:00 2 мин.
Удар по Одессе 17 июля: что известно о погибших

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