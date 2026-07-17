День ангела Марины в 2026: дата по новому стилю и искренние поздравления с праздником

Звуки твоего имени, как небольшое музыкальное произведение, которое ты слышишь миллионы раз. Они ласкают слух и рассказывают о тебе окружению, ведь считается, что люди с одинаковыми именами имеют схожие характеры. Так это или нет, ты можешь проверить сам/а. А пока узнай, когда по новому церковному календарю празднуют день ангела Марины.

День ангела Марины в 2026 году: дата по новому церковному календарю

Раньше день ангела Марины отмечали 30 июля. По новому церковному календарю его празднуют 17 июля.

Это происходит потому, что все даты сместились на 13 дней вперед.

Также день ангела Марины отмечают 28 февраля — в честь преподобной девы, отшельницы Марины Берийской (Македонской). Однако чаще все же отмечают день ангела Марины 17 июля в честь Марины Антиохийской.

Покровительницей Марины считают великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую. Согласно христианским текстам, описывающим жизнь святых, Марина родилась в древней Антиохии, ныне это — территория современной Турции.

Девушка, хотя и происходила из семьи языческого жреца, воспитывалась кормилицей-христианкой, и от нее узнала об Иисусе, и поверила в него.

Однажды там, где жила Марина, проезжал местный правитель. Он влюбился в красавицу и сделал ей предложение, требуя отречься от христианской веры ради брака. Но она отказалась, и тогда язычники подвергли ее страшным пыткам и казнили.

По преданию, во время страданий над головой Марины светило сияние, а в небе кружилась голубица с золотым венцом в клюве.

Имя святой имеет два варианта: Марина и Маргарита.

Какой характер у женщины по имени Марина

Имя Марина переводится с латыни как “пена морская”. Также считается, что Марина — одно из имен богини древнегреческого пантеона Афродиты.

Марина — сильная и яркая личность, которая может фонтанировать эмоциями, но никогда не отдаст им последнее слово, голос ума будет звучать громче.

Обычно у Марины крепкое здоровье, она вынослива и энергична. Достигает значительных успехов в выбранной профессии, удачно строит карьеру.

Для идеального брака Маринам нужны мужчины, которые считались бы с их чувством собственного достоинства. Они отличные хозяйки, умеют накрыть вкусный стол, а их дом — полная чаша.

Поздравление с Днем ангела Марины своими словами

Мариночка, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть он обнимает тебя своими крыльями и защищает от жизненных бурь! Иди в будущее уверенно, будь любима, дари улыбки и пусть глаза твои сияют! Пусть счастье не устает догонять тебя, чтобы почаще быть рядом!

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Марина, поздравляю тебя с прекрасным, добрым праздником — Днем ангела! Пусть сбываются твои сокровенные мечты, а судьба будет щедрой на приятные сюрпризы! Пусть Бог оберегает тебя и твою семью от всякого зла, а горизонт жизни будет чистым и солнечным. Будь счастлива!

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С Днем Ангела тебя, Марина! Будь всегда такой, какой мы тебя любим: яркой, общительной, щедрой на душевное тепло! Пусть твоя святая защищает тебя и направляет на тропу, по которой можно безопасно идти по жизни! Живи в любви и достатке! Удачи!

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Марина, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твоими спутниками всегда будут успех, счастье и вдохновение! А твоя мудрость и жизненный опыт приведут тебя к новым вершинам! В жизни пусть будет как можно больше радостных мгновений!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь наполняет радость, свет и оптимизм! Пусть не будет на горизонте пасмурных дней, а сердце всегда будет чувствовать тепло любящих тебя. Пусть в твоем доме царят мир, покой и понимание! Крепкого здоровья и безоблачного счастья!

Раньше мы рассказывали, какие церковные праздники будут в июле 2026.

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