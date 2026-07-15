День Крещения Киевской Руси-Украины 2026: дата, которая разрушает имперские мифы России

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата этого праздника, которая совпадает с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, сместилась с 28 июля на тринадцать дней раньше.

День Крещения Киевской Руси-Украины 2026

История праздника начинается с далекого 988 года, когда князь Владимир принял христианство и сделал его государственной религией.

Его выбор веры не просто изменил мировоззрение наших предков, а стал выбором образа жизни, ориентированного на прогрессивную Европу.

Русь вышла из изоляции, интегрировалась в европейское культурное и политическое пространство и стала одним из самых могущественных государств тогдашней Европы.

Сегодня этот праздник имеет огромное значение. Продолжается война с Россией, и российская пропаганда годами пытается присвоить наследие Киевской Руси.

В России старательно выстраивают миф об «общей колыбели» и праве на украинские земли.

Однако историческая правда другая: когда в Киеве уже возводили величественные храмы, писали книги и вели дипломатический диалог с Римом и Парижем, на месте будущей Москвы ещё шумели дикие леса и простирались болота.

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День Крещения Руси-Украины: интересные факты из истории

Крещение Руси произошло задолго до раскола церкви на православную и католическую в 1054 году. Поэтому выбор Владимира был выбором единой, неразделённой европейской христианской цивилизации.

Настоящей первопроходицей христианства на Руси была бабушка Владимира, княгиня Ольга. Она приняла крещение в Константинополе ещё в 955 году, став первой женщиной-правительницей в Восточной Европе, которая сделала этот шаг.

Сразу после крещения Владимир начал чеканить первые собственные золотые и серебряные монеты — златники и сребреники. На них рядом с ликом Христа был изображён трезубец — личный знак князя, который сегодня является Государственным Гербом Украины.

Для современной Украины День Крещения Киевской Руси — это день нашей исторической зрелости, напоминание о том, что наши корни глубоко европейские, а государственность родилась в Киеве более тысячи лет назад.

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