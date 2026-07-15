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День Крещения Киевской Руси-Украины 2026: дата, которая разрушает имперские мифы России

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июля 2026, 12:00 2 мин.
день крещения киевской руси
Фото Pexels

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