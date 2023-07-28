Праздники

Украина отмечает День украинской государственности: что это за праздник

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июля 2023, 09:30
День державності України
Фото: Pexels

Больше новостей
Ту-22М3
Ту-22М3: чем сбить, характеристики бомбардировщика и что о нем известно
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не предал профессию и Украину. Следователя из Волчанска держали в камере и принуждали к сотрудничеству россияне
Вагітні жінки зможуть самі визначати початок декретної відпустки: як це буде
В соответствии со своими потребностями! Беременные женщины смогут сами определять начало декретного отпуска
Смотреть больше

Материалы по теме

Ту-22М3
Ту-22М3: чем сбить, характеристики бомбардировщика и что о нем известно
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не предал профессию и Украину. Следователя из Волчанска держали в камере и принуждали к сотрудничеству россияне
Що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Хочу пушистика! О чем следует подумать, прежде чем заводить домашнего питомца — разбор

Видео
0:03:12
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого

Не предал профессию и Украину. Следователя из Волчанска держали в камере и принуждали к сотрудничеству россияне
Карта бойових дій в Україні
Враг безнадежно атакует Надежду в Луганской области: карта боевых действий в Украине 28 июля в режиме онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Все из-за россиянки? Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира. Подробности от ФФУ и Кулебы
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Дети обсуждают, какую видели шрапнель. Как происходит принудительная эвакуация малышей из Волчанска
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львов дороже столицы? Какие цены на квартиры в разных регионах Украины — обзор рынка
Карта бойових дій в Україні
Под вражеским прицелом чаще всего — Херсонская и Запорожская области: карта боевых действий в Украине 27 июля в режиме онлайн
0:03:52
Діти їли цукерки з обгортками — історія деокупованого села Козаровичі
Дети глотали конфеты чуть ли не с обертками. Как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи — истории местных
0:02:39
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области
Больше видео
Закарпаття
Читать дальше
Куда поехать на Закарпатье: популярные туристические места, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
церковні свята у липні
Читать дальше
День всех святых, окончание Петрова поста и Рождество? Церковные праздники в июле 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь