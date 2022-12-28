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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС

Елена Яковлева, редактор сайта 28 декабря 2022, 13:31
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Фото: Getty Images

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