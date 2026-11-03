Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС

Россия активно применяет бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в войне против Украины. Именно им захватчики атакуют мирные украинские города, военные и гражданские объекты.

Читай, в чем особенность более новой версии Ту-95 и какие характеристики имеет Ту-95МС.

Ту-95: история

Первая версия Ту-95 была разработана еще во времена Сталина, в 1950-х годах. Ведь в то время у США уже был стратегический бомбардировщик Convair B-36 Peacemaker, который мог добраться до границ СССР. А Советскому Союзу нечего было выставить в противовес американцам.

Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага при любых погодных условиях и независимо от времени суток.

В настоящее время армия РФ имеет на своем вооружении более новые версии самолета Ту-95МС и Ту-95МСМ. Они остаются основными стратегическими ракетоносцами Воздушно-космических сил РФ.

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Ту-95МС: характеристики

Экипаж — семь человек.

Длина — 49,6 м.

Высота — 13,3 м.

Размах крыльев — 50,05 м.

Максимальная взлетная масса — около 185 тыс. кг.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Боевой радиус — 6500 км.

В отличие от Ту-95МСМ, самолет Ту-95МС не может нести более современную крылатую ракету Х-101.

Что отличает модели Ту-95 от других бомбардировщиков? То, что турбины и редукторы четырех двигателей НК-12, которые имеет Ту-95, считаются одними из лучших в мире и имеют рекордно высокий коэффициент полезного действия.

Однако это имеет свои минусы — громкий самолет очень просто заметить в воздухе.

Ту-95МСМ (модернизированный)

Добавлены внешние подвески: до 8 крылатых ракет (Х-101/Х-102) под крыльями плюс внутренние 6 — всего до 14–16 ракет.

Оснащен обновленным радаром, современными системами отображения информации, модернизированным двигателем НК-12МПМ с новыми пропеллерами AV-60T.

Дальность ракет:

Х-55 — более 2500 км;

Х-101 — до 5000 км, с высокоточной наводкой;

Х-102 — ядерный аналог Х-101.

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