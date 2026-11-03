Для тебя Твоя безопасность

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 03 ноября 2026, 16:00 2 мин.
Ту-95МС
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь