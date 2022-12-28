Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России: характеристики самолета Ту-95МС

Россия активно применяет бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в войне против Украины. Именно им захватчики атакуют мирные украинские города, военные и гражданские объекты.
Читай, в чем особенность более новой версии Ту-95 и какие характеристики имеет Ту-95МС.
Первая версия Ту-95 была разработана еще во времена Сталина в 1950-х годах. Ведь в то время у США уже был стратегический бомбардировщик Convair B-36 Peacemaker, который мог добраться до границ СССР. А Советскому Союзу нечего было выставить в противовес американцам.
Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага при любых погодных условиях и независимо от времени суток.
В настоящее время армия РФ имеет на своем вооружении более новые версии самолета Ту-95МС и Ту-95МСМ. Они остаются основными стратегическими ракетоносцами Воздушно-космических сил РФ.
В отличие от Ту-95МСМ, самолет Ту-95МС не может нести более современную крылатую ракету Х-101.
Что отличает модели Ту-95 от других бомбардировщиков? То, что турбины и редукторы четырех двигателей НК-12, которые имеет Ту-95, считаются одними из лучших в мире и имеют рекордно высокий коэффициент полезного действия.
Однако это имеет свои минусы — громкий самолет очень просто заметить в воздухе.
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