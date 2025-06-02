Цена удара: сколько стоят уничтоженные Украиной стратегические самолеты РФ

1 июня Служба безопасности Украины провела дерзкую спецоперацию Паутина по уничтожению российской стратегической авиации в четырех разных аэродромах.

В результате этого ликвидированы самолеты на сумму более 7 миллиардов долларов. Это 34% от общего количества стратегических носителей крылатых ракет.

Глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил, что в ходе операции были уничтожены дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-95, самолеты Ту-160 и А-50.

Мы расскажем, сколько стоят пораженные самолеты и возможно ли их восстановить.

Цена российских самолетов, уничтожившая Украину в ходе операции Паутина

Уточним, что разные источники сообщали об уничтожении двух Ту-22М3, четырех Ту-95МС и одного Ан-12, а также самолета А-50.

Сколько стоит российский самолет Ту-95МС

Ту-95МС — стратегический бомбардировщик, предназначенный для стратегических объектов в тылу врага. Может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Является носителем ракет Х-101.

Стоимость каждого самолета оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

Сколько стоит российский самолет Ту-22М3

Ту-22М3 – дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость которого 40-50 миллионов долларов. Самолет был разработан для ударов по наземным и морским целям крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками.

Ту-23М3 является носителем противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет Х-22, реже Х-15.

Стоимость самолета А-50

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Враг начал использовать его в марте 2025 года после двухлетней паузы. Эти самолеты считаются одними из самых ценных для самолетов Воздушно-космических сил РФ, ведь агрессор не способен изготовить новые.

Стоимость одного А-50 — около 330 миллионов долларов. Он выполняет функции радиоэлектронной разведки, устанавливает воздушные, наземные и морские цели, координирует действия истребителей и ударной авиации.

Сколько стоит самолет Ту-160

Приблизительная стоимость самолета — 250 миллионов долларов. Это носитель стратегических крылатых ракет Х-55 СМ.

После переоборудования самолет могут оснащать бомбами до 40 тысяч кг разного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.

Будет ли РФ привлекать стратегическую авиацию для атак по Украине

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных Международного института стратегических исследований утверждает, что до операции СБУ у россиян было 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М.

Непонятно, сколько из них было достаточно исправно, чтобы совершать полеты. Старые самолеты долгое время хранились и разбирались на запчасти.

Потеря десятков самолетов дальнего действия, очень необходимых для атак на Украину, нанесет серьезный ущерб российскому авиационному могуществу. Например, самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 вообще больше не производят.

Чтобы оценить масштабы ущерба, нужно время, но, вероятно, это был значительный удар по возможностям дальней авиации России. В этом уверен Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

— Украинские спецслужбы нанесли сильнейший удар за всю войну по российскому флоту бомбардировщиков дальней авиации, — подытожил эксперт.

Между тем многие эксперты утверждают, что эта операция намного опережает возможности и подготовленность организаций по типу НАТО. Однако Украина все равно стремится стать частью альянса. Читай, пригласили ли Украину на нынешний саммит НАТО.

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