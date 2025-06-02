Для тебя Война в Украине

Цена удара: сколько стоят уничтоженные Украиной стратегические самолеты РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июня 2025, 12:45
стоимость российских самолетов

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