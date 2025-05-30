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Саммит НАТО 2025 — когда пройдет и пригласили ли Украину

Виктория Мельник, журналист сайта 30 мая 2025, 14:00
когда саммит нато
Фото Unsplash

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