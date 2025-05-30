Саммит НАТО 2025 — когда пройдет и пригласили ли Украину

Война в Украине нанесла бесчисленные убытки нашему государству, и именно такой дорогой ценой мы показали миру, что Россия не остановит свои войска в Украине. Поэтому Европа начала внедрять те или иные меры, чтобы подготовиться к возможному столкновению с агрессором.

В июне мировые лидеры снова соберутся на саммите НАТО. Приехать туда планирует и Владимир Зеленский. Однако в каком формате будет представлена ​​Украина и когда состоится саммит НАТО, — рассказываем дальше в материале.

Когда будет саммит НАТО

Саммиты НАТО являются заседаниями Североатлантического совета на высшем уровне глав государств и правительств. Традиционно саммиты проводятся исключительно в странах-членах блока, под руководством генсека НАТО.

Такие заседания не являются регулярными и проводятся в важные этапы принятия решений Североатлантического блока. Последний саммит лидеров НАТО прошел в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года.

Известно, что новый саммит НАТО состоится 24-25 июня 2025 года на площадке World Forum в Гааге в Нидерландах.

Обычно в саммитах принимают участие только государства-члены НАТО. Но иногда туда приглашают глав стран и правительств-партнеров. В частности, так пригласили президента Украины Владимира Зеленского в состав Совета Украины-НАТО во время Вильнюсского саммита в 2023 году и Вашингтонского саммита в 2024 году.

Будет ли Украина на саммите НАТО 2025

27 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что его пригласили на саммиты G7, ЕС и НАТО.

— Что касается саммитов, то на G7 меня пригласил премьер-министр Канады Марк Карни. И я буду.

Что касается НАТО, то Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО — ред.) мне сказал, что они очень хотели бы, чтобы Украина была, а Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена.

Разного рода сигналов относительно НАТО очень много, — заявлял Зеленский.

Это же он повторил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине в среду, 28 мая.

— На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО, поэтому решение за партнерами, — подчеркнул президент Украины.

28 мая украинская делегация на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в США добилась официального приглашения Украины на июньский саммит. Об этом сообщала народная депутат Соломия Бобровская.

Украина официально приглашена на июньский саммит НАТО в Гааге. Это важно вписывать в документы парламентариев. Вновь подтвердили формулировку irreversible path to NATO (необратимый путь в НАТО ред.), — объяснила нардеп.

Ранее мы публиковали главные тезисы Владимира Зеленского о позиции Трампа, меморандуме России и дальнейших шагах Украины: читай по ссылке.

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