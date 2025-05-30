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Саміт НАТО 2025 — коли пройде та чи запросили Україну

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Травня 2025, 14:00
коли саміт нато
Фото Unsplash

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