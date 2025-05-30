Саміт НАТО 2025 — коли пройде та чи запросили Україну

Війна в Україні завдала незліченних збитків нашій державі, і саме такою дорогою ціною ми показали світові, що Росія не зупинить свої війська в Україні. Через це Європа почала впроваджувати ті чи інші заходи, щоб підготуватися до можливого зіткнення з агресором.

У червні світові лідери знову зберуться на саміт НАТО. Приїхати туди планує й Володимир Зеленський. Однак у якому форматі буде представлена Україна та коли відбудеться саміт НАТО — розповідаємо далі у матеріалі.

Коли буде саміт НАТО

Саміти НАТО — це засідання Північноатлантичної ради на найвищому рівні очільників держав і урядів. Традиційно, саміти проводять виключно у країнах-членах блоку, під керівництвом генсека НАТО.

Такі засідання не є регулярними й проводяться у важливі етапи в ухваленні рішень Північноатлантичного блоку. Останній саміт лідерів НАТО пройшов у Вашингтоні протягом 9-11 липня 2024 року.

Відомо, що новий саміт НАТО відбудеться 24-25 червня 2025 року, на майданчику World Forum у Гаазі, що в Нідерландах.

Зазвичай у самітах беруть участь лише держави-члени НАТО. Але інколи туди запрошують глав країн та урядів-партнерів. Зокрема, так запросили президента України Володимира Зеленського у складі Рада України-НАТО під час Вільнюського саміту у 2023 році та Вашингтонського саміту у 2024 році.

Чи буде Україна на саміті НАТО 2025

27 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що його запросили на саміти G7, ЄС та НАТО. Однак на той час не було зрозуміло, в якому форматі Україну туди запросили.

— Щодо самітів. На G7 мене запросив прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких викликів.

Що стосується НАТО, то Марк Рютте (генеральний секретар НАТО — ред.) мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена.

Різних сигналів щодо НАТО дуже багато, — заявляв Зеленський.

Це ж саме він повторив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні в середу, 28 травня. Він зауважив, що хотів би мати абсолютно відкриту розмову з українськими партнерами щодо результатів участі України у цьому саміті.

— На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами, — наголосив президент України.

28 травня Українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт. Про це повідомляла народна депутатка Соломія Бобровська.

Україну офіційно запрошено на червневий саміт НАТО в Гаазі. Це важливо вписувати в документи парламентарів. Знову підтвердили формулювання irreversible path to NATO (незворотний шлях до НАТО — ред.), — пояснила нардепка.

Раніше ми публікували головні тези Володимира Зеленського про позицію Трампа, меморандум Росії та подальші кроки України: читай за посиланням.

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