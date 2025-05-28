Ми найкращі у далекобійній зброї: Зеленський про меморандум, санкції проти РФ та реальну позицію Трампа

На фоні останніх новин із фронту та заяв західних партнерів українці все більше розуміють, що умови завершення війни залежать від нас та окупантів. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня 2025 заявив, що наразі Україна чекає на документ, який Росія під час зустрічі у Стамбулі назвала меморандумом.

Цей документ повинен описати наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.

Про що ще розповів Зеленський на зустрічі з журналістами, читай далі у матеріалі.

Наступ росіян у Донецькій та Сумській областях

За словами Зеленського, росіяни постійно поновлюють спроби прориву, але масштабної операції їм здійснити не вдалося. Зараз ворог накопичив понад 50 тис. військ біля Сумської області. Водночас ЗСУ мають успіхи на Донеччині.

— За останні дві доби ми їх відштовхнули на чотири кілометри у Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю забрати всі свої війська з Покровського напрямку.

Є, безумовно, диверсійні операції росіян на Сумщині і є наші відповіді. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається.

Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року, — наголосив президент.

Він також додав, що ЗСУ наразі все ще перебувають на Курщині, зайшовши з іншого напрямку. І, за словами Зеленського, війська перебуватимуть там доти, доки росіяни не захочуть закінчити війну або хоча б піти на перший крок до цього та припинити вогонь.

Загалом РФ декларує ті самі цілі, і деякі з них є цілком неймовірними.

— Є в них деякі “фантасти”, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що говорять саме ті — не впевнений, що у тверезому стані — росіяни, яким все одно, скільки там людей загине. Форсувати річку на Херсонщині сьогодні абсолютно неможливо, — зазначив Зеленський.

Санкції США та Європи проти Росії

За словами Володимира Зеленського, наразі США не запроваджує сильних санкцій, бо чекає на бажання Путіна піти на мир. Але Україна вбачає в цьому небезпеку, бо Кремль може, навпаки, відчувати піднесення духу завдяки послабленню риторики.

— Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок. Червень 2026 — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їхня економіка буде це відчувати сильно.

Ми вважаємо, що найголовніший виклик — це наростальний ВПК. Але він не зможе зростати в наступному році, буде зменшуватися, постійно, — зазначив президент України.

Він також пригадав зустріч із Трампом у Ватикані. Розмовляли про санкційні кроки, якщо Росія не зупиниться. Зокрема, енергетика та банківська система.

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Важливі заяви Зеленського

— Росіяни готуються до виробництва 300-350 дронів на добу. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде.

— Україна вестиме переговори з Німеччиною щодо фінансування виробництва дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими атаками.

— Ми маємо напрацювання у ракетній програмі. Це велика складна історія під назвою Українська балістика. Ми працюємо над збільшенням двостороннього фінансування. Ми хочемо гарантій фінансування і безпеки для деяких ліній наших унікальних виробництв. І для цього будемо робити кроки щодо відкриття цих виробництв за кордоном. Ось ці лінії виробництв будуть з’являтися уже в цьому році.

— Україна має кращі напрацювання у далекобійних дронах. Наприклад, вони досі передають “щось було уражено” у них — військовий завод або склад — Нептунами. Хоча там давно вже не Нептуни.

— Сказати, що росіяни програють на полі бою війну дронів — це неправда. Я підкреслю, тому що, як я вам сказав, є відповідні виклики. І Китай, і Мавіки, і оптоволокно.

— Реакція Китаю на участь китайців у війні проти України така: Китай дає сигнали, що на державному рівні це не підтримується. Яка доля полонених китайців? Нормальна доля у них. Ми ж сказали, на кого ми міняємо — на українських військових. Пропозиції з тієї сторони після наших сигналів поки що не було. Корейці теж поки у нас.

— Я б хотів, щоб ми отримали $30 млрд, аби запустити на повну тільки українське виробництво. Ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей.

— Я думаю, що сьогодні, в будь-якому разі, навіть якщо у ЗМІ ви бачите багато різних сигналів зі США, від різних інституцій, — більшість американців на нашому боці, тому Америка підтримуватиме нас в будь-якому разі.

Раніше Трамп розкритикував Путіна за масовані атаки на Україну. Про контекст — читай у матеріалі за посиланням.

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