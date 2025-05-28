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Ми найкращі у далекобійній зброї: Зеленський про меморандум, санкції проти РФ та реальну позицію Трампа

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Травня 2025, 10:05
зеленський
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