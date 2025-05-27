Настав час: ООН закликає до повного припинення вогню в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні виступив із рішучим закликом до Російської Федерації негайно припинити своє вторгнення в Україну.

Ця заява, оприлюднена Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, підкреслює серйозну стурбованість міжнародної спільноти щодо ескалації конфлікту.

— Настав час припинити вторгнення Росії до України, взяти зобов’язання і втілити всеосяжне припинення вогню, яке зупинить щоденні вбивства й руйнування, а також розпочати щирі мирні переговори, засновані на повазі до міжнародного права, — заявив Тюрк.

Його слова пролунали на тлі невпинних бойових дій, які продовжують завдавати величезних страждань цивільному населенню.

Права людини — у центрі мирного процесу

Тюрк наголосив, що для досягнення тривалого та справедливого рішення конфлікту критично важливо поставити людей та їхні права на перше місце.

Він підкреслив, що потреби та права найбільш постраждалих від конфлікту груп мають бути ключовим елементом будь-яких мирних дискусій.

До цих груп належать:

Військовополонені та затримані цивільні особи.

Депортовані та примусово переміщені діти.

Внутрішньо переміщені особи.

Ті, хто проживає на окупованих територіях України.

Їхні потреби та права мають бути у центрі дискусій, пов’язаних з миром, — додав Верховний комісар, закликаючи до гуманітарного підходу в переговорах.

Важливість обміну полоненими

Тюрк також позитивно оцінив нещодавній обмін полоненими між Україною та Росією, назвавши його променем надії для багатьох родин.

Багато родин тепер можуть видихнути з полегшенням, оскільки їхні близькі нарешті повернулися додому, — зазначив він.

Верховний комісар нагадав про безперервні втрати та руйнування:

Водночас інші родини втратили своїх родичів і свої домівки, коли населені пункти по всій Україні зазнають обстрілів.

Ця заява Верховного комісара ООН з прав людини підкреслює нагальну потребу в деескалації конфлікту та пошуку шляхів до мирного врегулювання, де дотримання міжнародного права та захист прав людини будуть ключовими пріоритетами.

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