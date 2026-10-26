Воєнний стан в Україні продовжено ще на 90 днів

26 жовтня 2026 року президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Картки законопроєктів №16182 та №16183 були оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану. За проголосували 293 народні депутати. Також парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації — за 281 депутат.

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу та ініціював воєнний стан на всій території нашої держави.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжено: на скільки ввели

Станом на жовтень воєнний стан та мобілізацію подовжено на 90 днів — з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

В умовах воєнного стану забороняється:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

А також будуть вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

Раніше ми розповідали, що зміниться під час мобілізації у 2026 році.

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