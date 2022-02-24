На всій території України вводять воєнний стан. Заява Зеленського і міністра оборони

Президент Володимир Зеленський заявив, що по всій території України запроваджують воєнний стан.

Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та нашим прикордонним загонам, – підтвердив Зеленський.

Він також поінформував, що ранком уже мав розмову з американським лідером Джо Байденом щодо ситуації в Україні. США вже почали гуртувати міжнародну підтримку, запевнив глава держави.

Зеленський заявив, що сьогодні від кожного з нас потребується:

спокій;

залишатися вдома.

Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет Міністрів України, — запевнив глава держави.

“Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, — заявляє міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра, наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!

Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію.