На всій території України вводять воєнний стан. Заява Зеленського і міністра оборони

Президент Володимир Зеленський заявив, що по всій території України запроваджують воєнний стан.
Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та нашим прикордонним загонам, – підтвердив Зеленський.
Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та нашим прикордонним загонам, – підтвердив Зеленський.
Він також поінформував, що ранком уже мав розмову з американським лідером Джо Байденом щодо ситуації в Україні. США вже почали гуртувати міжнародну підтримку, запевнив глава держави.
Зеленський заявив, що сьогодні від кожного з нас потребується:
Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет Міністрів України, — запевнив глава держави.
Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв’язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет Міністрів України, — запевнив глава держави.
“Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах.
Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, — заявляє міністр оборони України Олексій Резніков.
За словами міністра, наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.
Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!
Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!
Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію.