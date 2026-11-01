1 листопада — День пам’яті померлих: про історію та традиції свята

1 листопада в Україні відзначають День пам’яті померлих. За традицією, цього дня навідують рідних, які відійшли в інший світ. Священники читають панахиди, а рідні запалюють свічки та лишають букети квітів на могилах. Цей давній обряд має сакральне значення і глибоке коріння. Про традиції Дня пам’яті померлих — у матеріалі.

Історія та традиції поминального дня 1 листопада

З давніх-давен люди шанували пам’ять рідних, які відійшли у вічність. Вважалося, що їхні душі відчувають нашу турботу і потребують уваги.

У традиціях римо-католицької церкви давній обряд поминання проводять 1 листопада, в День всіх святих.

Хоча насправді у свята — язичницьке коріння. Відомо, що ритуали поминання померлих існували ще у древніх кельтів. Саме 1 листопада вони відзначали свято Нового року, переддень якого мав назву Самайн. Цього вечора члени роду збиралися за одним столом, залишаючи вільні місця для предків. То була так звана, “Мовчазна вечеря”.

Згодом там же, на території Великої Британії, у 8 столітті в християнських громадах Англії та Ірландії замість Самайну ввели свято Всіх Святих. Пізніше цю традицію успадковував й Рим, а Папа Григорій 4 надав святу офіційного статусу.

У цей день заведено відвідувати цвинтар, лишати на могилах свічки та молитися за упокій душ рідних. Також віряни мають відвідати церковну службу.

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День пам’яті померлих 1 листопада

День пам’яті померлих 1 листопада відзначають віряни греко-католицької церкви, парафій якої особливо багато на Заході нашої країни.

Історія цього свята тісно переплітається із традиціями святкування Дня всіх святих. Спочатку його відзначали в пам’ять про перших мучеників за віру. Цього дня служили поминальні служби та проводили ритуальні трапези, на яких звершували таїнство Євхаристії.

Проте для українців день 1 листопада — це ще й день пам’яті митрополита Андрія Шептицького, який як ніхто інший, сприяв зміцненню національного духу. Він увів у церковне богослужіння українську мову, здійснив реформу церковної освіти та всіляко сприяв розвитку культури на Західній Україні.

Традиції Дня пам’яті померлих

Головною традицією цього дня є відвідування цвинтаря. Рідні приходять на могили, щоб прибрати їх, прикрасити квітами, запалити лампадки чи свічки.

Вважається. що душі бачать їхнє світло і розуміють, що їх пам’ятають. Водночас запалені свічки є символом вічного життя.

У церквах моляться, щоб Господь пробачив померлим їхні гріхи й дарував спокій у Царстві Небесному. Окремо згадують тих, хто загинув під час війни, став жертвою репресій або інших трагедій.

Що не можна робити в День пам’яті померлих та у День всіх святих

розважатися та голосно веселитися;

недобре згадувати покійних;

залишати відчиненими вікна та двері.

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