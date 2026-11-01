Стиль життя Свята

1 листопада — День пам’яті померлих: про історію та традиції свята

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Листопада 2026, 08:00 3 хв.
День пам’яті померлих 2026
Фото Unsplash

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