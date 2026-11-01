Посівний календар на листопад 2026: коли найкраще сіяти та садити

Останній місяць осені завершує городній сезон. У листопаді власники присадибних ділянок поспішають встигнути висадити останні рослини та підготувати усе до настання стійких холодів.

Місячний посівний календар на листопад 2026 допоможе краще впорядкувати справи, відповідно до сприятливих ритмів Місяця.

Розповідаємо про сприятливі та несприятливі дні для посіву й робіт на ділянці в листопаді 2026.

Фази Місяця в листопаді 2026

Не кожен день є вдалим для робіт на городі або в саду. Місячні фази впливають на Землю загалом й на рослини зокрема. Тому, якщо прагнеш до найкращих результатів на присадибній ділянці, варто зважати не лише на погоду, а й на поточну фазу Місяця.

Спадний Місяць (1–8 та 26–30 листопада): енергія спрямована углиб, тому можна працювати із коренеплодами та підземними частинами рослин. Рекомендований підзимовий посів овочів, які є стійкими до холодів, а також посадка часнику, якщо ще дозволяє погода.

Молодик (9 листопада): енергія на мінімумі, тому цього дня, а також перед і після нього не варто взагалі братися до посадки, можна лише виконувати садівничі роботи з прибирання території.

Зростальний Місяць (11–23 листопада): соки рухаються до пагонів та листя. Ідеальний період для активного садівництва, але вже здебільшого в межах будинку: можна висадити в горщики цибулю, посіяти мікрозелень тощо.

Повня (24 листопада): соки тиснуть на надземні частини рослин, тому з 23 по 25 число краще не робити обрізку кущів та дерев. У цю фазу можна мульчувати грядки та встановлювати захист від диких тварин.

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Сприятливі дні для посіву та посадки в листопаді 2026

Сприятливі дні (6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28): якщо ґрунт ще не промерз, у цей період можна посадити холодостійкі культури, а також активно займатися кімнатним садівництвом, оскільки для нього нема жодних перепон у листопаді.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки в листопаді 2026

Несприятливі дні (8, 9, 10, 15, 16, 17, 24): в цей період варто обмежити роботи, пов’язані з рослинами, а натомість навести порядок перед настанням зими. Можна обробити ґрунт, закласти врожай на зберігання, зайнятися шкідниками тощо.

Що можна сіяти та садити в листопаді 2026

Листопад завершує садово-огородні роботи, однак ще можна провести підзимові посіви, які не повинні прорости до настання весни. Так можна засіяти город морквою, кропом, кореневою петрушкою, щавелем тощо. Коли настане весна, ці культури мають випередити посіви, зроблені вже після зими. За умов дуже теплої погоди в листопаді, посіви можуть встигнути зійти й потім загинуть під час заморозків, тому також треба зважати на температурні показники.

Сприятливі дні за культурами:

Мікрозелень: 6, 7, 11-14, 18-23, 27, 28

Петрушка на корінь: 6, 7

Щавель: 6, 7, 11, 12, 22, 23, 27, 28

Кріп, петрушка, кінза: 6, 7, 11-14, 18-23, 27, 28

Часник: 6, 7, 11-14, 22, 23

Цибуля ріпчаста: 6, 7

Редис: 6, 7, 13, 14, 18-23, 27, 28

Морква: 6, 7

Буряк: 6, 7

Полуниця: 13, 14, 22, 23, 25-28

Абрикос, вишня, слива: 6, 7, 11-14, 22, 23

Черешня: 1, 2, 22, 23, 29, 30

Смородина: 1, 2, 13, 14, 20-23, 27-30

Виноград: 11-14

Чагарники, дерева: 1-7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28

Сидерати: 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28

Наш місячний календар садівника-городника на листопад 2026 допоможе організувати й упорядкувати твої роботи на ділянці перед початком зими.

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