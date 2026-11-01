Стиль життя Садівництво та город

Посівний календар на листопад 2026: коли найкраще сіяти та садити

Марина Слизовська, редакторка сайту 01 Листопада 2026, 10:30 4 хв.
місячний посівний календар листопад 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь