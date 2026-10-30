Посадка півоній восени: що треба знати квітникарю-початківцю

Якщо ти мрієш про створення пишної клумби з півоній, то зараз настав ідеальний час, щоб посадити квіти у відкритий ґрунт. Осінь — найкращий період для посадки цих багаторічних рослин завдяки сприятливій температурі та вологості.

У нашому матеріалі розповідаємо, як садити півонії восени та як правильно доглядати за півоніями.

Осіння посадка півоній: що треба знати

Найкраще саджати півонії у період з вересня до листопада, звичайно, враховуючи при цьому поточну погоду. Земля не має бути промерзлою та перезволоженою, а квіти повинні встигнути до зимових холодів вкоренитися на новому місці без зайвого стресу.

Садити півонії восени треба у місцях, де вода не застоюється природним чином. Посадка відбувається у підготовлені ямки глибиною від 50 до 60 см, загалом розмір має відповідати розміру коренів рослини. Відстань між трав’янистими видами рекомендована близько 90-120 см, щоб забезпечити простір для майбутнього росту.

Дно ямки необхідно вистелити піском, гравієм або дрібнуватим щебнем — щонайменше 5 см. Це допоможе захистити корені від загнивання, оскільки завдяки наявності дренажного шару вода не буде застоюватися.

Ростові бруньки трав’янистих півоній мають опинитися під землею на глибині приблизно до 4 см. Так ти зможеш захистити їх від заморозків і з такої глибини півонія швидше зацвіте навесні.

Після того, як обережно розмістиш рослину в ямці, ретельно засип її родючим пухким ґрунтом. Потім пролий кожен кущ орієнтовно 10 л води та замульчуй торфом і сухим листям. За необхідності досип ґрунту, якщо ростові бруньки оголилися після поливу.

Читати на тему Підживлення півоній восени: коли удобрювати квіти та чим Підживлення півоній восени допомагає підготувати рослини до зимового сезону.

Як доглядати за півоніями після посадки восени

Після посадки восени півонії треба періодично поливати перші кілька тижнів, однак не допускати застою води. Земля під квітами має бути рівномірно зволоженою до настання зими, за дощової погоди додатковий полив не потрібний.

Також не забувай про мульчування. Органічну мульчу треба з часом оновлювати. Вкривай поверхню землі компостом, соломою, деревною стружкою тощо товщиною щонайменше 5 см. Мульча підживлюватиме землю й захищатиме рослину під час морозів.

Якщо під час посадки квітка вже удобрювалася, то наступного року додаткове підживлення не потрібне. Комплексні збалансовані добрива можна вносити навесні вже з другого року посадки.

Раніше ми розповідали про те, коли обрізати півонії на зиму — головні правила догляду.

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