Персні влади 3 сезон: дата виходу та чи повернеться Саурон на екрани

Після грандіозного фіналу другого сезону Перснів влади шанувальники нарешті дочекались — офіційно підтверджено третій сезон, який продовжить епічну подорож у Середзем’ї Дж. Р. Р. Толкіна. І хоча до релізу ще далеко, вже зараз відомо достатньо, щоб розпалити інтерес.

Переглянь у нашому матеріалі сюжет серіалу та дізнайся, коли вийдуть Персні влади 3 сезон.

Персні влади 3 сезон: дата виходу серій

Офіційної дати релізу наразі немає, але, як пише Radio Times, Персні влади 3 сезон вийдуть не раніше літа 2026 року. Це пов’язано з масштабами виробництва, високими стандартами візуальних ефектів та тривалою постпродакшн-обробкою.

Після успіху другого сезону шоу швидко отримало зелене світло на продовження — рішення було ухвалено вже через місяць після фіналу. До режисерської команди мають повернутися Шарлотта Брандстрьом і Сана Хамрі, а також доєднається Штефан Шварц.

Проект розрахований на п’ять сезонів. І творці вже знають, якою буде остання сцена останнього епізоду. Проте тримають в таємниці.

Персні влади 3 сезон: несподіваний сюжет

У 3 сезоні глядачів чекає стрибок у часі. Дія розгортається за кілька років після подій другої частини, коли війна між ельфами та Сауроном уже в розпалі. Темний Володар прагне створити Єдиний Перстень, що дасть йому остаточну перевагу над усім Середзем’ям.

Серед головних подій:

облога Імладрису (Рівенделла) — Саурон намагається зруйнувати твердиню Елронда;

битва за Гватло — епічне протистояння, де Гіль-ґалад веде ельфів у відчайдушному спротиві проти наступу зла;

сюжетна лінія Фаразона — конфлікт із Сауроном, що згодом змінить долю Нуменора та його народу.

Цікаво, що шоу змінює хронологію оригіналу: війна з Сауроном у Перснях влади починається на фоні вже громадянської війни в Нуменорі — і це впливає на динаміку оповіді.

Хто повернеться та приєднається до серіалу

У третьому сезоні очікується вісім епізодів, як і в попередніх частинах. Глядачі зможуть побачити Чарлі Вікерса — Саурон,

Морфідда Кларка — Галадріель, Маркеллу Кавену — Норі Брендіфут.

Серед новачків сезону Ендрю Річардсон — у постійній ролі (деталі поки тримають у секреті), Зубін Варла та Адам Янг — нові обличчя в епізодичних ролях, Джеймі Кемпбелл Бауер та Едді Марсан — також доєдналися до касти, можливо, в ролях магів або ключових антагоністів.

Творці обіцяють, що кожен сезон буде вибудуваний навколо кількох ключових моментів. На глядачів чекають великі війни, моральні дилеми, нові персні та ще більше темряви!

Персні влади 3 сезон: трейлер

