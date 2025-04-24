Коли вийде Високий потенціал 2: дата прем’єри та все, що відомо про зйомки на сьогодні

Американський серіал Високий потенціал (High Potential), який є адаптацією французького хіта HPI, несподівано для критиків вирвався у глядацькі фаворити 2024 року.

Його головна героїня — Морган Гіллорі, прибиральниця в поліції та мати трьох дітей. Завдяки своєму геніальному розуму Морган стає консультанткою у відділі тяжких злочинів і швидко завойовує симпатії колег, яких вражають її нестандартне мислення та яскрава харизма.

Перший сезон залишив фанів у напруженні й палкому бажанні якомога скоріше побачити 14 серію. Тож коли вийде Високий потенціал (інша назва Здібна), другий сезон — розказуємо у матеріалі.

Коли вийде Високий потенціал 2

Високий потенціал, який поки що складався з тринадцяти епізодів, завершився драматичним фіналом: Морган дізнається, що її колишній чоловік Роман, який зник п’ятнадцять років тому, живий.

Це відкриття обіцяє нові інтриги у наступному сезоні, зйомки якого прогнозували ще минулого року. Шоуранер Тодд Хартан гарантує поглиблення сюжетних ліній і нові складні справи, які випробують героїню на міцність.

Зйомки другого сезону серіалу Високий потенціал стартують у травні 2025 року, про це повідомила виконавиця головної ролі Кейтлін Олсон. Хоча остаточна дата прем’єри ще не названа.

Основні локації серіалу залишаться незмінними — це Лос-Анджелес, Ванкувер та Британська Колумбія, де проходили зйомки першого сезону

Найімовірніше, нові серії вийдуть восени 2025, приблизно через рік після дебюту першого сезону.

Високий потенціал, другий сезон: що відомо про акторів

У другому сезоні Високого потенціалу повернеться основний акторський склад: Кейтлін Олсон у ролі Морган Гіллорі, Даніель Санджата як детектив Карадек, Джавіція Леслі, Деніз Акденіз, Джуді Рейес та Аміріа Джей. Також до акторського складу приєднаються Гаррет Діллахант у ролі лейтенанта Мелона та Таран Кіллам як Лудо Радович, колишній чоловік Морган і батько її двох молодших дітей.

Другий сезон обіцяє ще більше несподіванок і захопливих сюжетних поворотів.

Цікаво, що Кейтлін Олсон, відома за роллю в серіалі У Філадельфії завжди сонячно, спочатку сумнівалася, чи брати участь у проекті, але зрештою її сподобався образ Морган — яскравої, розумної та емоційної жінки.

В інтерв’ю вона поділилася, що її героїня Морган — це поєднання гумору, емоційності та інтелекту, що робить її унікальною серед інших персонажів. Кейтлін також сказала, що з нетерпінням чекає на можливість глибше розкрити стосунки між персонажами у другому сезоні.

Якщо тобі цікаво почути все з перших вуст, переглянь інтерв’ю Кейтлін про Високий потенціал, у відео можна виставити українські субтитри.

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