Серіал Швидкарі: скільки серій у медичній драмі і чи буде продовження

Новий український серіал про медиків Швидкарі захопив увагу телеглядачів. За прем’єрний тиждень динамічна медична драма зібрала біля екранів 2,2 млн українців. Наразі Швидкарі стали на телеканалі ICTV2 одним із найрейтинговіших проєктів осіннього сезону.

Розповідаємо, що відомо про медичний серіал Швидкарі і скільки серій має цей телепроєкт.

Швидкарі: скільки серій в серіалі

Прем’єра серіалу Швидкарі відбулася на телеканалі ICTV2 28 вересня. Серіал про щоденну роботу бригад екстреної медичної допомоги має 12 серій. Епізоди тривають 41-46 хвилин.

Наразі вже всі серії вийшли в ефір, останні епізоди телеканал ICTV2 транслював 1 жовтня. А вже через кілька днів одразу весь сезон був показаний повторно.

Для тих, хто не встиг подивитися в телеефірі, наразі телесеріал став доступним на Київстар ТБ.

Швидкарі — це історія про те, як в центрі екстреної медичної допомоги намагаються впровадити пілотний проєкт, згідно з яким лікарські екіпажі швидкої допомоги мають замінити на спеціалізовані парамедичні.

Фронтовий парамедик Макс Коваленко прагне запровадити ефективнішу систему реагування на виклики. Однак досвідчений лікар “старої школи” Анатолій Савчук має власне бачення того, як саме має функціонувати система.

Різний підхід призводить до змагань між двома бригадами медиків, однак не всі випадки можна врегулювати лишень дотриманням протоколів. Зрештою звичайні виклики починають перетинатися з мережею злочинців, а також зачіпати інтереси місцевих політиків.

Серіал Швидкарі: чи буде 2 сезон

Захоплива драма про щоденну роботу медиків та непрості рішення, які їм доводиться ухвалювати, наразі має один сезон. Поки що телеканал ICTV2 офіційно не підтверджував плани щодо зйомок продовження теледрами.

Однак сюжет останнього епізоду телесеріалу спонукає продовжувати історію далі, тим паче, що проєкт вже встиг завоювати глядацьку увагу.

Раніше ми розповідали про те, хто грає в серіалі Швидкарі та яку роль в серіалі виконували професійні медики.

Джерело: телеканал ICTV2

Фото: телеканал ICTV2

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