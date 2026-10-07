Коли вийде 3 сезон Синя в’язниця: Блю Лок — чи відома точна дата прем’єри

Третій сезон аніме Синя в’язниця: Блю Лок офіційно підтверджений. Продовження адаптує одну з наймасштабніших арок манґи — Лігу неоегоїстів.

Коли вийде 3 сезон Блю Лок, що відомо про його сюжет та коли можна очікувати першу серію — розповідаємо в матеріалі Вікон.

Блю Лок 3 сезон: дата виходу аніме

Третій сезон серіалу офіційно анонсували наприкінці вересня 2025 року під час заходу Blue Lock Egoist Fest 2025. Творці підтвердили що остання частина серіалу Блю Лок, вийде на екрани, але конкретну дату прем’єри поки не оголосили.

Але на жаль, поки немає офіційної інформації про день виходу 3 сезону Блю Лок або дату першої серії. За попередніми повідомленнями, реліз нового сезону очікують у період 2026–2027 років. Водночас цю інформацію не варто сприймати як підтверджену дату: студія 8bit поки не називала ані місяця, ані конкретного дня прем’єри.

Що відомо про 3 сезон Синя в’язниця: Блю Лок

Нова частина аніме має адаптувати арку Ліга неоегоїстів. Події продовжаться після матчу японської молодіжної збірної U-20.

Герої проєкту отримають можливість тренуватися та грати у командах, пов’язаних із провідними європейськими футбольними школами. Серед них — клуби, що представляють Німеччину, Англію, Іспанію, Італію та Францію.

Для учасників Блю Лок це стане новим випробуванням. Їм доведеться не лише конкурувати між собою, а й доводити власну цінність перед професійними футболістами та тренерами.

Однією з головних особливостей арки стане система ставок на гравців. За підсумками матчів учасники отримуватимуть пропозиції від клубів, а їхня ринкова вартість визначатиме подальші перспективи у футбольній кар’єрі.

На глядачів також чекають нові суперники, зміни у відносинах між героями та розвиток здібностей головного персонажа Йоїті Ісагі.

Окрім цього, творці франшизи раніше анонсували повнометражний ігровий фільм за мотивами Блю Лок. Його прем’єру планують на літо 2027 року.

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