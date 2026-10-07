Когда выйдет 3 сезон Синя в’язниця:Блю Лок — известна ли точная дата премьеры

Третий сезон аниме Синяя тюрьма: Блю Лок официально подтвержден. Продолжение адаптирует одну из самых масштабных арок манги — Лигу неоэгоистов.

Когда выйдет 3 сезон Блю Лок, что известно о его сюжете и когда можно ожидать первую серию — рассказываем в материале Вікон.

Блю Лок 3 сезон: дата выхода аниме

Третий сезон сериала официально анонсировали в конце сентября 2025 года во время мероприятия Blue Lock Egoist Fest 2025. Создатели подтвердили, последняя часть сериала Блю Лок выйдет на экраны, но конкретную дату премьеры пока не объявили.

Но, к сожалению, пока нет официальной информации о дне выхода 3 сезона Блю Лок или дате первой серии. По предварительным сообщениям, релиз нового сезона ожидают в период 2026–2027 годов. В то же время эту информацию не стоит воспринимать как подтвержденную дату: студия 8bit пока не называла ни месяца, ни конкретного дня премьеры.

Читать по теме Монолог фармацевта 3 сезон: когда выходит продолжение популярного аниме Рассказываем, что известно о дате премьеры 3 сезона Монолога фармацевта и приводим интересные факты.

Что известно о 3 сезоне Синяя тюрьма: Блю Лок

Новая часть аниме должна адаптировать арку Лига неоэгоистов. События продолжатся после матча японской молодежной сборной U-20.

Герои проекта получат возможность тренироваться и играть в командах, связанных с ведущими европейскими футбольными школами. Среди них — клубы, представляющие Германию, Англию, Испанию, Италию и Францию.

Для участников Блю Лок это станет новым испытанием. Им придется не только конкурировать между собой, но и доказывать собственную ценность перед профессиональными футболистами и тренерами.

Одной из главных особенностей арки станет система ставок на игроков. По итогам матчей участники будут получать предложения от клубов, а их рыночная стоимость будет определять дальнейшие перспективы в футбольной карьере.

Зрителей также ждут новые соперники, изменения в отношениях между героями и развитие способностей главного персонажа Йоити Исаги.

Помимо етого, создатели франшизы ранее анонсировали полнометражный игровой фильм по мотивам Блю Лок. Его премьеру планируют на лето 2027 года.

Читайте также: Реинкарнация безработного 3 сезон — дата выхода и все подробности нового сезона.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!