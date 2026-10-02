Монолог фармацевта 3 сезон: когда выходит продолжение популярного аниме

Фанаты аниме-сериала Монолог фармацевта (Kusuriya no Hitorigoto) наконец-то дождались выхода нового сезона. Дочь аптекаря Маомао, которая хорошо разбирается в ядах и растениях, ожидают новые головокружительные приключения теперь уже в сельской местности.

Рассказываем, что известно о дате премьеры 3 сезона Монолога фармацевта и приводим интересные факты об этом аниме.

Монолог фармацевта 3 сезон: дата выхода

Премьера аниме Монолог фармацевта 3 сезон состоится сегодня, 2 октября, на японском телеканале Nippon TV по местному времени. После завершения трансляции на японском ТВ аниме станет последовательно доступным на разных стриминговых платформах. Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу.

Создатели сериала разделили третий сезон Монолога на две части: первая выйдет сейчас, в октябре, а вторая запланирована на апрель 2027 года.

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Каждая предыдущая часть Монолога фармацевта содержит 24 серии, в третьем сезоне первые 12 эпизодов станут доступны для просмотра осенью, а следующие — уже весной.

Официальный трейлер появился на YouTube в середине августа и его просмотрели уже 2,5 млн раз. В третьей части аниме главные события происходят уже не в императорском дворце, а в среде простых людей и даже в соседней стране. Именно там Маомао и распорядителя императорского дворца Дзинси ожидают новые испытания.

Монолог фармацевта: интересные факты

Аниме-сериал Kusuriya no Hitorigoto является адаптацией одноименной серии ранобе (японских романов с иллюстрациями для подростков и молодежи), написанных японским автором под псевдонимом Нацу Хюга. Сначала ее романы существовали только в интернете, но после обретения популярности их начали печатать сначала местные издательства, а затем и иностранные.

Всего было издано 16 томов серии ранобе. Также на основе этих романов появилась манга – японская разновидность комиксов. И ранобе, и манга Монолог фармацевта издают на украинском языке, но пока еще не в полном объеме.

Произведения о юной дочери аптекаря Маомао, живущей в выдуманной стране, напоминающей Имперский Китай, стали настолько популярны, что их даже решили адаптировать в аниме. Премьера сериала состоялась в октябре 2023 года на японском телевидении и у него высокий рейтинг на кинематографическом портале IMDb — 8.6/10 на основе 28 тыс. оценок пользователей.

Также по мотивам Kusuriya no Hitorigoto создают полнометражный фильм, расширяющий франшизу популярной истории.

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Фото: скриншот с YouTube

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