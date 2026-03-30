Звездное дитя 4 сезон: когда будет финальный сезон аниме

Поклонникам японской анимации не пришлось долго ждать новостей после завершения третьего сезона одного из самых резонансных тайтлей последних лет. В марте 2026 официально подтверждено: история Аквы и Руби Хошино в аниме Звездное дитя получит свое завершение.

Сразу после трансляции финального эпизода третьей части, 25 марта, создатели объявили о производстве четвертого сезона, получившего официальное подзаголовок Final Season. Вместе с анонсом был представлен первый тизер и визуальный постер, намекающий на драматическое решение сюжета.

Звездное дитя 4 сезон: когда ждать продолжения аниме

Несмотря на официальное подтверждение производства, точная дата премьеры финала остается тайной. Аналитики индустрии и фанаты предполагают, что первые серии могут появиться на экранах в конце 2026 или начале 2027 года.

Стриминговая платформа Crunchyroll уже подтвердила, что будет транслировать сезон во всем мире одновременно с японским релизом. Что касается продолжительности, то, ориентируясь на предыдущий опыт сериала, зрители могут рассчитывать на 11–13 эпизодов, полностью адаптирующих заключительные главы оригинальной манги Ака Акасаки и Менго Йокояри.

Четвертый сезон аниме Звездное дитя обещает стать самым напряженным в сериале, поскольку он должен подвести риск под многолетними поисками убийцы Ай Хошино. Аква и Руби наконец-то окажутся лицом к лицу с правдой о своем отце, Хикаре Камики, что заставит их переосмыслить собственные методы борьбы и ценности.

Борьба за успех в жестоком мире шоу-бизнеса выйдет на новый уровень, где личные трагедии героев станут неотъемлемой частью их публичного имиджа. Зрители увидят завершение линий Каны Аримы и Акане Курокавы, чьи отношения с Аквой играли ключевую роль в эволюции главного героя.

Аниме Звездное дитя сумело выйти за пределы обычного сериала об айдолах, превратившись в глубокую детективную драму и острую сатиру в современную медиаиндустрию. Объявление четвертого сезона финальным свидетельствует о намерении студии Doga Kobo придать истории логическое и эмоционально насыщенное завершение, не растягивая сюжет искусственно.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы перенести на экран наиболее сложные арки манги, сохраняя при этом фирменный визуальный стиль и музыкальное сопровождение, которое стало визитной карточкой проекта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!