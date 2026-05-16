Какое место заняла Украина на Евровидении-2026: баллы жюри и зрителей для LELÉKA

Только что в Вене завершился грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение-2026.

В этом году Украину на сцене шоу представила певица LELÉKA с эмоциональной композицией Ridnym.

Какое место заняла Украина на Евровидении-2026

Уже известно, какое место заняла Украина в финале Евровидения 2026 — наша страна на 9 месте.

После объявления результатов украинцы активно поддерживают артистку в соцсетях и благодарят её за сильное и чувственное выступление.

По результатам голосования профессионального жюри Украина получила 54 балла.

В то же время зрители оценили номер LELÉKA в 221 балл.

Перед финалом исполнительница признавалась, что чувствовала себя уверенно и спокойно. По словам LELÉKA, она прежде всего хотела насладиться сценой и подарить зрителям искренние эмоции.

Выступление во втором полуфинале конкурса на сайте Eurovision Song Contest набрало более миллиона просмотров.

За украинскую исполнительницу болела вся страна. Хотя голосовать с территории Украины за собственного представителя нельзя по правилам конкурса, украинцы по всему миру активно поддерживали LELÉKA своими голосами.

Источник фото: скриншот с видео на You Tubе.

