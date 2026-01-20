Стиль жизни Шоу-биз

LELÉKA — Ridnym: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Ольга Петухова, редактор сайта 20 января 2026, 17:00 3 мин.
LELÉKA Ridnym нацотбор евровидения 2026
LELÉKA - Рідним: Нацвідбір Євробачення-2026

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь