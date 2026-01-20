LELÉKA — Ridnym: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Когда группа LELÉKA впервые появилась в списке Нацотбора на Евровидение-2026, это показалось неожиданностью для многих — о этом творческом этно-джаз коллективе мало знали в Украине.
Но лидер проекта, Виктория Leléka, считает, что настало время выйти на широкую публику. Коллективу уже десять лет, и юбилей — удачный повод поделиться своей музыкой, которую многие до сих пор не слышали, и понять, что творчество наконец дошло до большой сцены.
LELÉKA на Нацотборе-2026: что известно об исполнительнице
Группа LELÉKA родилась в 2016 году в Берлине как украинско-немецкий этно-джазовый ансамбль. В его репертуаре — композиции, в которых украинские народные мотивы переплетаются с современными джазовыми импровизациями.
Основателями коллектива является Виктория Leléka. Вместе с другими музыкантами она создала модерновый ансамбль, который ныне успешно участвует в Нацотборе на Евровидение-2026.
Сам факт выхода в финал LELÉKA уже считают своеобразной музыкальной сенсацией. А в фанатских рейтингах LELÉKA даже поднялась на первые ступени среди участников Нацотбора на Евровидение-2026.
О чем песня LELÉKA Ridnym
Песня LELÉKA Рідним, с которой исполнительница будет соревноваться в финале Нацотбора на Евровидение-2026, — это маленькая история о корнях, силе и той глубокой ниточке связи, которая держит нас с теми, кого мы называем родными.
В припеве LELÉKA поет: я вышью новую судьбу, а в английском звучании wish you может читаться и как: я желаю. Такая игра слов добавляет тексту глубины — это не просто про ткань судьбы, а про искреннее желание творить будущее для родных людей, для тех, кто рядом.
Это песня о том, что мир вокруг стремительно меняется, иногда рушится, но в нем всё равно есть что-то непоколебимое: отношения с родными.
LELÉKA — Рідним: видео песни
LELÉKA — Ridnym: текст песни
Green into rust, trust in the change
Everything fades, be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
Виш’ю, виш’ю
Виш’ю нову долю
Виш’ю, виш’ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we’ve sown
Blossom and lead us home
We’ll see the trees grow even taller
Нову долю виш’ю (Виш’ю, виш’ю)
Рідним, найріднішим (Виш’ю, виш’ю)
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We’ll see the trees grow even taller
I know the roots still carry water
When all the seeds we’ve sown
Blossom and lead us home
We’ll see the trees grow even taller.
Источник главного фото: скриншот с видео песни для Евровидения Украина 2026.
Читай также: Monokate — TYT: смысл, видео и текст песни Нацотбора Евровидения-2026.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!