Jerry Heil — CATHARTICUS: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026

Вокруг её имени постоянно возникают споры — и творческие, и профессиональные. Jerry Heil критикуют, поддерживают, разбирают на цитаты, но равнодушных почти не остаётся.
Она не боится рисковать: ни со звучанием, ни с образом, ни с темами, о которых поёт. Именно эта смелость и делает её одной из самых интересных фигур современной украинской поп-сцены.
А своё возможное возвращение на Евровидение-2026 Джерри Хейл воспринимает не как вторую попытку, а как новый смелый творческий шаг.
Jerry Heil на Нацотборе-2026: что известно об исполнительнице
Свой сценический псевдоним Яна Шемаева (настоящее имя исполнительницы) выбрала с юмором: Jerry появилось из её любви к мультфильмам, а Heil — как производное от слова hail, то есть “слава”.
И действительно, слава пришла к Джерри Хейл, когда в 2019 году вышла её песня Охрана, отмена. Весёлый трек мгновенно стал вирусным, превратив Jerry Heil в звезду интернета и сцены.
А альбом #Я_ЯНА закрепил успех и показал, что артистка способна работать и с более глубокими эмоциями.
В 2020-х её карьера резко пошла вверх. В 2024 году девушка выступила на Евровидении в дуэте с alyona alyona с песней Teresa & Maria. Тогда они заняли третье место.
В этот период она проявила себя не только как артистка, но и как публичная персона: собирала большие концерты и активно волонтёрила в поддержку ВСУ.
Сейчас Jerry Heil имеет несколько альбомов, клипы с десятками миллионов просмотров и статус артистки, которую узнают как голос Украины за рубежом.
О чём песня Jerry Heil CATHARTICUS
Название песни происходит от слова catharsis — очищение через сильные эмоции. В этом её смысл: Jerry Heil говорит не о какой-то истории любви или драматическом событии, а о состоянии человека, который проходит через боль, страх, вину и приходит к внутреннему свету.
Музыка имеет ритуальный, почти сакральный характер, а сам вокал иногда напоминает плач, шёпот и молитву одновременно.
Текст песни CATHARTICUS многозначен: его можно воспринимать и как психотерапию, и как метафору коллективного опыта украинцев — жизни в утрате, страхе, но с верой.
Jerry Heil CATHARTICUS: видео песни
Jerry Heil CATHARTICUS: текст песни
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don’t wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don’t wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don’t wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Blessed are those
Who lost themselves in the darkness
For they shall be found in the light
Maybe what you are feeling isn’t darkness
But just a shadow
It’s there to help you see the light
The moment you don’t break, you transcend
That’s Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don’t wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Источник фото: скриншот с официального видео песни для Евровидение Украина 2026.
