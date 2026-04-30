Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет уже скоро — официально объявлена дата

Ubisoft официально представила ремейк Assassin’s Creed IV под названием Assassin’s Creed Black Flag Resynced во время Worldwide Reveal Showcase 23 апреля 2026 года.

Когда выйдет Assassin’s Creed Black Flag Resynced, сколько будет стоить и какие нововведения ждать — в материале.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: дата выхода 2026

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года.

Стандартное издание будет стоить $60. Предзаказы уже открыты на Steam, в Epic Games Store и Ubisoft Store.

Resynced — это не просто обновление, а полноценный ремейк, созданный на движке Anvil.

Разработчики существенно переработали Assassin’s Creed Black Flag Resynced: боевая система стала сложнее: осовременены стелс, паркур и морские сражения.

Кроме этого, в игру добавили новые сюжетные линии, которые расширяют историю.

Среди нововведений — трое новых офицеров: Люси Болдуин, Падре и Мёртвый Смит. Каждый из них имеет собственное прошлое, а также уникальную способность для корабля игрока. Например, один из офицеров позволяет делать двойной залп из бортовых пушек.

В то же время Ubisoft отказалась от мультиплеера, который был в версии 2013 года. По словам креативного директора Пола Фу, команда хотела создать чисто сюжетное приключение, полностью завязанное на истории Эдварда Кенуэя. Также разработчики подчеркнули, что игра не станет RPG — она останется приключенческим экшеном.

Компания также опубликовала системные требования для ПК для Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Для минимального уровня (1080p при 30 FPS) потребуется процессор уровня Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600, видеокарта GTX 1660 или RX 5500 XT, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 65 ГБ.

Для комфортной игры в 60 FPS в Full HD рекомендуется RTX 3060 или RX 6600 XT.

А для 4K на ультра — топовые варианты вроде RTX 4090 или RX 7900 XTX вместе с мощными процессорами. Обязательная система — Windows 11.

Интересно, что оригинальная Black Flag останется в продаже — ремейк не заменяет её.

