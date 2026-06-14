Первый в истории: Илон Маск стал триллионером благодаря рекордному выходу SpaceX на биржу

Мир официально пересек черту, которая раньше казалась лишь сюжетом научной фантастики или киберпанк-романов. 12 июня 2026 года зафиксирована дата, когда человечество получило своего первого официального триллионера. Им стал 54-летний Илон Маск. Согласно расчетам Reuters и данным биржевых заявок, после выхода на рынок акций SpaceX состояние предпринимателя достигло невероятных 1,1 триллиона долларов. Об этом пишет Reuters.

Чтобы осознать масштаб этого финансового отрыва, стоит взглянуть на список Forbes. До этого момента Маск уже был лидером с капиталом в 780 миллиардов долларов, но теперь он стал фактически недосягаемым.

Его ближайший конкурент, соучредитель Alphabet Ларри Пейдж, владеет суммой около 300 миллиардов долларов. Как отметил заместитель редактора Forbes Wealth Мэтт Дуро, Маск теперь стоит втрое больше, чем второй самый богатый человек в мире. Единственным, кто в истории приближался к отметке в 400 миллиардов, был Ларри Эллисон, но Маск оставил эти рекорды далеко в прошлом.

Космический скачок капитала

Главной причиной такого взлета стало историческое IPO аэрокосмического гиганта SpaceX. В четверг компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов инвестиций, что подняло ее общую оценку до 1,77 триллиона долларов. Поскольку Маск сохранил за собой более 82% голосов и владеет долей акций стоимостью около 866 миллиардов долларов, его личный кошелек мгновенно стал триллионным.

Помимо космических заказов и сети Starlink, в состояние Маска входят Tesla, соцсеть X (бывший Twitter), Neuralink, The Boring Company и искусственный интеллект xAI. Эту сложную сеть бизнесов аналитики Уолл-стрит уже окрестили термином Muskonomy. На рынке даже появилось понятие премия Илона — это добавочная стоимость акций, которую инвесторы готовы платить просто за веру в его гений, игнорируя традиционные финансовые отчеты.

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Путь от Претории до финансового Олимпа

Маск родился в южноафриканской Претории, окончил Пенсильванский университет в 1997 году, а уже в 2008-м возглавил Tesla, убедив мир в будущем электромобилей. Сегодня его называют Эдисоном и Эйнштейном нашего времени. Даже гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон, который годами конфликтовал с Маском, недавно признал его величие, заявив, что они обнялись после длительных споров.

Однако статус триллионера несет не только славу, но и жесткую критику. Многие обеспокоены чрезмерной концентрацией олигархической власти в руках одного человека. Его активное вмешательство в политику, поддержка Дональда Трампа и роль в Департаменте эффективности правительства (DOGE) вызвали волну протестов и бойкотов продукции Tesla в 2025 году. Маска обвиняют в том, что он использует свое влияние на сотни миллионов пользователей соцсети X для продвижения собственных интересов.

Сегодня Илон Маск — это уже не просто бизнесмен, а человек-государство. Его капитал позволяет ему в одиночку финансировать колонизацию Марса и развитие искусственного интеллекта, ставя под сомнение традиционные представления о неравенстве и границах частного богатства.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск прекратил финансирование проекта, который искал украинских детей, вывезенных во время войны. Подробнее о решении бизнесмена и его последствиях читай в материале.

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