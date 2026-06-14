Для тебя Новости

Первый в истории: Илон Маск стал триллионером благодаря рекордному выходу SpaceX на биржу

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июня 2026, 16:00 3 мин.
Как Илон Маск покорил Уолл-стрит: все об историческом IPO SpaceX
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь