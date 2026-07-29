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В Одессе взорвался второй за сутки автомобиль: водитель погиб, пассажирка в больнице

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июля 2026, 11:00 2 мин.
Смертельный взрыв кроссовера в Одессе: известно о трагедии
Фото Нацполиция

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