В Одессе взорвался второй за сутки автомобиль: водитель погиб, пассажирка в больнице

В воскресенье вечером, 28 июля, в Киевском районе Одессы произошла трагедия. Прямо во время движения взорвался легковой автомобиль. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.

В Одессе во время движения взорвался кроссовер: детали

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, взрыв прогремел около 19:30 на проспекте Небесной Сотни, недалеко от пересечения с проспектом Ярослава Мудрого. Эпицентром стал кроссовер, который в этот момент двигался по дороге. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Его пассажирку с ранениями срочно госпитализировали в больницу.

К расследованию инцидента сразу подключилась Служба безопасности Украины. В пресс-службе областного ведомства отметили, что в настоящее время продолжаются комплексные мероприятия с участием полиции и прокуратуры. Правоохранители устанавливают не только причины детонации, но и лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы. Точную правовую квалификацию делу следователи дадут после сбора всех первичных доказательств.

Поскольку территория оцеплена для проведения следственных действий, полиция предупреждает о существенных заторах.

Движение транспорта на указанном участке проспекта затруднено, поэтому водителей просят учитывать эту информацию и временно выбирать другие маршруты. О дальнейших деталях расследования силовики обещают сообщить позже.

Ситуация приобретает еще более серьезный масштаб, ведь это уже не первый подобный инцидент в городе за короткий промежуток времени. Напомним, что вчера в Одессе взорвался внедорожник.

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