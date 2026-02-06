Взрыв автомобиля в Одессе: погиб 21-летний водитель, полиция устанавливает причины

Сегодняшнее утро для жителей Таирова стало по-настоящему страшным. Около девяти часов на улице Академика Королева произошел мощный взрыв автомобиля Toyota, который унес жизнь молодого человека.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Взорвался автомобиль: подробности трагедии

По официальным данным, сообщение об инциденте поступило на линию 102 от очевидцев, которые услышали грохот, напоминавший прилет ракеты. Оказалось, что эпицентр взрыва — припаркованная иномарка. В результате детонации погиб 21-летний владелец транспортного средства, который в этот момент находился возле машины или внутри.

Трагедия на Академика Королева: взорвалась Toyota

На данный момент район оцеплен. Силовики работают в усиленном режиме, чтобы установить, был ли взрыв следствием неисправности оборудования или же речь идет об умышленном убийстве с помощью специального устройства.

— На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств, — говорится в сообщении.

Правоохранители уже начали изымать записи с камер видеонаблюдения Безопасный город и частных регистраторов. Юридическую квалификацию события обещают предоставить ближе к вечеру, когда появятся первые выводы специалистов.

Подобные инциденты всегда вызывают волну слухов, однако часто за ними стоят вполне реальные человеческие ошибки или пренебрежение правилами безопасности. В частности, недавно мы рассказывали, кто виноват во взрыве на АЗС под Житомиром, где причиной стал не прилет, а человеческий фактор.

