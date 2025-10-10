“Проснулась от взрыва — посыпались окна”: очевидцы о ночной атаке Киева

В результате массированного комбинированного удара по столице, нанесенного вражескими БПЛА и баллистическими ракетами ночью, Киев понес серьезные разрушения и потери. По данным городской власти, пострадали как минимум 12 человек, восемь из них были госпитализированы.

Удар в Печерском районе: сгоревшая квартира и выбитые окна

Около двух часов ночи обломок вражеского дрона упал на жилую 17-этажку в Печерском районе. Взрывная волна разрушила часть фасада и вызвала масштабный пожар.

Председатель ОСМД дома Лариса Мирза рассказала о масштабах разрушений:

Был прилет, повылетали все стекла со стороны улицы Михновского. Три этажа выгорели, квартиры — одна вообще полностью. Девять пострадавших, восемь сейчас находятся в больнице.

Она добавила, что для многих жителей, особенно пожилых людей, это стал страшный стресс — люди до сих пор не могут оправиться от пережитого.

Из-за удара толстые перекрытия дома выдержали, но пожар быстро распространялся по фасаду, а во многих квартирах заклинило двери. В отчаянной попытке спастись от огненной ловушки люди были вынуждены рисковать жизнью.

Жильцы вылезали в окна к соседям, поскольку огонь распространялся по кондиционерам. Дом имеет такую конструкцию, где не за что зацепиться. Пятерых жителей медики госпитализировали.

Один из очевидцев так описал момент атаки:

Проснулась от звука Шахеда. Внезапно произошел взрыв, посыпались стекла, и мы все выбежали.

Последствия удара: разрушенные коммуникации и пожары в нескольких районах

Пожар удалось ликвидировать, однако дом остается обесточенным. На месте работают коммунальные службы.

Жители подают заявления в полицию о нанесенном ущербе.

Сообщается, что это не единственное попадание той ночью. В Деснянском районе обломки упали на территорию поликлиники.

В Киевской области также зафиксированы последствия атак — пожары в частном доме и в здании минимаркета.

Удар по критической инфраструктуре столицы

В ту же ночь враг целенаправленно бил по критической инфраструктуре Киева. Это вызвало масштабные проблемы с коммуникациями. Есть отключения электроэнергии по городу. Самая тяжелая ситуация — на левом берегу, он практически весь без света.

Кроме того, зафиксированы перебои с подачей воды. На месте работают коммунальные службы, оценивают повреждения и проводят восстановительные работы.



Киев постепенно приходит в себя после ночной атаки. В связи с российским ударом метро в столице будет работать с изменениями.

