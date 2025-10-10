“Прокинулася від вибуху — посипалися вікна”: очевидці про нічну атаку Києва

Внаслідок масованого комбінованого удару по столиці, здійсненого ворожими БПЛА та балістикою вночі, Київ зазнав серйозних руйнувань та втрат. За даними міської влади, щонайменше 12 осіб постраждали, вісім із них були госпіталізовані.

Удар у Печерському районі: згоріла квартира та вибиті вікна

Близько другої ночі уламок ворожого дрона впав на житлову 17-поверхівку у Печерському районі. Вибухова хвиля зруйнувала частину фасаду та спричинила масштабну пожежу.

Голова ОСББ будинку Лариса Мірза розповіла про масштаби руйнувань:

Був приліт, повилітали всі шибки з боку вулиці Міхновського. Три поверхи вигоріли, одна квартира взагалі повністю. Дев’ять постраждалих, вісім зараз у лікарні.

Вона додала, що для багатьох мешканців, особливо похилого віку, це страшенний стрес — люди досі не можуть оговтатися від пережитого.

Товсті перекриття будинку витримали, але пожежа швидко поширювалася по фасаду, а у багатьох квартирах заклинило двері. У відчайдушній спробі врятуватися від вогняної пастки люди були змушені ризикувати життям.

Мешканці вилазили у вікна до сусідів, оскільки вогонь розповсюджувався по кондиціонерах. Будинок має таку конструкцію, де немає за що зачепитися. П’ятьох мешканців медики госпіталізували.

Одна з очевидців так описала момент атаки:

Прокинулася від звуку Шахеда. Раптово стався вибух, посипалася вікна, і ми повибігали всі.

Наслідки удару: зруйновані комунікації та пожежі в кількох районах

Пожежу вдалося ліквідувати, проте будинок залишається знеструмленим. На місці працюють комунальні служби.

Мешканці подають заяви до поліції про завдані збитки.

Повідомляється, що це не єдине влучання тієї ночі. У Деснянському районі уламки впали на територію поліклініки.

На Київщині також зафіксовано наслідки атак — пожежі в приватному будинку та в будівлі міні-маркету.

Удар по критичній інфраструктурі столиці

Тієї ж ночі ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі Києва. Це спричинило масштабні проблеми з комунікаціями. Є знеструмлення по місту. Найгірша ситуація на лівому березі, він практично весь без струму.

Крім того, зафіксовано перебої з постачанням води. На місці подій працюють комунальники, оцінюють пошкодження та проводять відновлювальні роботи.



Київ поступово оговтується після нічної атаки. У зв’язку з російським ударом метро в столиці працюватиме зі змінами.

