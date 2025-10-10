Вибухи майже всю ніч лунали у Києві. Ворог атакував житлові будинки та енергетичну інфрастуктуру, внаслідок чого місто частково залишилося без світла, повідомляє міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Київ без світла після атаки: подробиці

Відомо, що через масовану атаку постраждали 12 людей, вісім із них у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста залишився без енергопостачання. Фіксували проблеми і з водопостачанням.

Печерський район

Уламки безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, зараз пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 20 осіб.

Голосіївський район

Пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли автівки у дворі.

Деснянському район

Уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

Подільський район

Уламки впали на відкритій території.

За словами Кличка, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Він назвав ситуацію складною, але додав, що всі необхідні служби залучені до її подолання.

У ДТЕК повідомили, що у столиці вже працюють над відновленням живлення — спершу для об’єктів критичної інфраструктури. Втім, про графіки відключення світла у Києві поки що не повідомляли.

Атака на Київ: фото

Блекаут у Києві: місто частково без світла після ударів РФ / 9 Фотографій

Нагадаємо, що президент Зеленський пообіцяв “зробити те саме у Росії” у відповідь на блекаути в Україні.

