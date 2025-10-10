Блекаут у Києві: місто частково без світла після ударів РФ

Вибухи майже всю ніч лунали у Києві. Ворог атакував житлові будинки та енергетичну інфрастуктуру, внаслідок чого місто частково залишилося без світла, повідомляє міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Київ без світла після атаки: подробиці
Відомо, що через масовану атаку постраждали 12 людей, вісім із них у лікарнях.
У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста залишився без енергопостачання. Фіксували проблеми і з водопостачанням.
- Печерський район
Уламки безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, зараз пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 20 осіб.
- Голосіївський район
Пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли автівки у дворі.
- Деснянському район
Уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.
- Подільський район
Уламки впали на відкритій території.
За словами Кличка, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Він назвав ситуацію складною, але додав, що всі необхідні служби залучені до її подолання.
У ДТЕК повідомили, що у столиці вже працюють над відновленням живлення — спершу для об’єктів критичної інфраструктури. Втім, про графіки відключення світла у Києві поки що не повідомляли.
Атака на Київ: фото
Нагадаємо, що президент Зеленський пообіцяв “зробити те саме у Росії” у відповідь на блекаути в Україні.
