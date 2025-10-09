Блекаутам у РФ бути? Зеленський про відповідь на ворожі удари по Україні

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про успіхи ЗСУ, завдяки яким росіяни не змогли просунутися на Донеччині, а також заявив про успішне використання ракет українського виробництва.

Крім того, він торкнувся теми ударів по Україні й анонсував дії у відповідь на території РФ.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та Укрінформу. Що саме сказав Зеленський — зібрали найважливіше.

Зеленський про поразку РФ на Донеччині

На думку президента, контрнаступальна операція, яку з 21 серпня проводять Сили оборони України на Добропільському напрямку, зірвала літню наступальну кампанію росіян.

— Ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна та успішна, — сказав Зеленський і додав, що операція ЗСУ зірвала плани росіян, про які ті розповідали США.

Глава держави зазначив, що Росія переконувала американців, що окупує весь Донбас або його більшу частину спочатку до вересня, а потім — до листопада.

Ця операція має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що біля Добропілля у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново — за будь-яку ціну. Це те, що ми розуміємо за перехопленнями, за іншими даними.

Він додав, що цими днями під Добропіллям та Покровськом окупанти втрачають понад 100 бійців на добу, подекуди навіть до 200.

Успішне застосування Нептуна та Фламінго

Зеленський також повідомив, що Україна вже успішно застосовує ракети Нептун і Фламінго у парі. Він не назвав кількості, але сказав, що результати вже можна проаналізувати.

— Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування і перші відчутні результати саме цієї нашої зброї.

Коментуючи удари вглиб Росії, президент теж виділив позитивні моменти.

— Паляниця вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз говоримо не про поодинокі випадки.

Другий позитив: Рута, наша ракета-дрон, вперше вразила морську вишку на відстані понад 250 км. Найбільший успіх — Лютий, Fire Point — було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція.

Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ — досяжні. Те, що відбулось, — це дійсно, на мій погляд, великий успіх.

РФ “продає” Трампу те, чого не може досягнути

За словами Зеленського, остання зустріч із Дональдом Трампом та події на фронті допомогли президенту США зрозуміти, що росіяни “продають” йому щось, на що не спроможні.

Президент пригадав, що раніше переконував Трампа: РФ не візьме Схід, а якщо захоче це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон солдатів.

Він апелював до розрахунків втрат, яких росіяни зазнали з початку вторгнення у східних областях. Натомість Трамп заявив, що це особиста впевненість Зеленського.

Він сказав: “Це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне”. Але ми бачимо, що було не “різне”. Сталося те, що я йому казав.

Він додав, що реальність доводить: росіяни неспроможні швидко захопити східні області, навіть попри високу ціну, яку вони за це платять.

— Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція РФ — це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло.

Він йому (Трампу — ред.) спробував продати “неякісні товари”. Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть.

Ми вважаємо, що спільного бачення щодо війни в США та Росії немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше, — підсумував Зеленський.

Блекаутам на території РФ бути

Президент додав, якщо росіяни хочуть зробити українцям блекаути, то у відповідь отримають те саме.

— Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, – це Бєлгородський. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти.

Може, їм там у Бєлгороді досить у комфорті залишатись, якщо вони так роблять? Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме.

Зеленський вважає, що ворог повинен відчувати ціну цієї війни, але додав, що цивільне населення не є мішенню. ЗСУ завдають тільки точкових ударів лише у пріоритетних напрямках.

Раніше президент озвучив, скільки дронів запускає Україна по території Росії.

